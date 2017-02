Überlingen-Hödingen Bunter Abend: Hödinger Kilbegotscher gehen auf Zeitreise

Der Bunte Abend der Hödinger Kilbegotscher fand ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres statt. Neben den Kilbegotschern trieben Hexen und Hofnarren ihr Unwesen auf der Bühne.

Ganz im Zeichen des Jubiläumsjahrs stand der Bunte Abend der Narrengesellschaft Hödingen. Neben den Kilbegoschtern tummelten sich Hexen und Hofnarren auf der Bühne und trieben über drei Stunden ihr närrisches Unwesen. Die närrischen Recken luden das Publikum auf eine Zeitreise in 775 Jahre Ortsgeschichte ein, die vom vergangenen Jahr bis hin zum Jahr 1242 nach Christus führte. Die Narreneltern Ralfine und Rolando, alias Ralph Niedermann und Roland Lutz, fassten in einem kurzen Rückblick die wichtigsten Ereignisse für das Dorf zusammen. Ein einschneidendes Ereignis scheinen die Hedinger neben der Ersterwähnung 1242 nach Christus bis heute nicht verwunden zu haben. "1973 gab es nicht nur die Ölkrise, auch Hödingen hatte eine Krise, denn sie wurde der Überlinger Stadt zugeteilt", so Narrenmutter Ralfine.

Einen tänzerischen Ausflug ins Mittelalter machten die Damen des Prosecco-Clubs. Mit einem mystischen Einzug in schwarzen Kutten ließen sie das dunkle Zeitalter auferstehen. Narrenpräsident Wolfram Niedermann wurde von den sechs Hexen verzaubert und landete schließlich auf dem Scheiterhaufen. Nur die Feuerwehr konnte das schlimmste im letzten Moment verhindern. Wahrscheinlich tummelten sich schon die Dinosaurier in Frickingen, da war sich zumindest die Hedinger Hexe Hede Elsing sicher. "Hedinge war schon bei den Dinosauriern bekannt", sagte sie auf einem grünen Dinoprachtexemplar reitend. In Hödingen seien die Dinos auch noch nicht ausgestorben und auf den Straßen könnte man immer noch Exemplare wie den Niedermannrauros, den Geringosauros oder Keßlerodoctus bewundern.

Neben den Ausflügen in die Dorfgeschichte kam auch das aktuelle Geschehen nicht zu kurz. Die Putzfrauen Liesel und Lotte, Stefanie Fenner-Zimmermann und Claudia Probst, berichteten vom aktuellen Dorfgeschwätz. So wurde OB-Kandidat Müller kurzerhand zum Milchlieferanten, als er – bewaffnet mit Milch – Werbung in eigener Sache machen wollte. "Frische Milch werden wir weiterhin lieben, aber mit unserem Milchlieferant sind wir sehr zufrieden", entgegnete eine Einwohnerin und schlug die Tür zu, wussten Liesel und Lotte zu berichten. Zum Jubiläum durchforsteten die Damen gemeinsam mit Burkhard Widenhorn die alten Narrenblättle. Hier wusste Widenhorn auch aus eigener Erfahrung von einem Bombenanschlag in der Mosterei zu berichten oder von dem Besuch eines vermeintlichen Bischofs in der 800-Seelen-Gemeinde.

Christian Niederhofer trumpfte mit seiner kabarettistischen Einlage auf und lieferte mit seiner Trumpparodie eine gekonnte bissige Zeitkritik. "Hello Sipplingen", damit erntete der aktuelle amerikanische Präsident Buh-Rufe. Glücklicherweise hatte er seinen eigenen Übersetzer, den Niederhofer in Personalunion gab, dabei, der die Hödinger richtig begrüßte.

In großspuriger Trumpmanier gab er einen aggressiven Sexisten, der nur für blonde Frauen schwärmte. "Pech für Sabine Becker, dass Frauen nicht Frauen wählen." Sonst wäre sie sicher wieder gewählt worden, da war er sich sicher. So ganz kann er die Wahl Jan Zeitlers aber auch nicht verstehen: "Normalerweise wählen Frauen Männer wie mich." Zum Abschluss des Bunten Abends ließ das umjubelte Männerballett mal wieder die Puppen tanzen.



