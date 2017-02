Überlingen Bunte Abende in Lippertsreute elegant und deftig

Bunte Abende in Lippertsreute elegant und deftig

Das Publikum war vom Programm der Bunten Abende des Narrenvereins und des Musikvereins in Lippertsreute hellauf begeistert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Überlingen-Lippertsreute – Bei den "Bunte Abenden" in Lippertsreute haben die Präsidenten von Narren- und Musikverein als Veranstalter, Andy Schairer und Florian Keller, mit ihren Stellvertretern Gottfried Mayer und Bernd Sprissler, "Hochprozentigeres als manch OB-Wahlergebnis 2016" angekündigt. Auch die 39. Folge wurde zum Füllhorn von Narretei, Shows, Sketchen, Musik und Tanz – elegant wie intensiv-deftig. Der närrische Virus grassierte mit viel Witz vor hellauf begeistertem Publikum in der krachend vollen Luibrechthalle. Die Lollypop-Band heizte kräftig ein und legte Takt für Takt vehement nach: Lippertsreute ist in der fünften Jahreszeit ein närrisches "Dorf unbegrenzter Möglichkeiten."

Alle Stützmauern sind "unterkellert". Zirkusdirektor Flo (auch ein Keller) schwang zu den Auftritten seine Dompteurskarbatsche: zuerst für fünf Nostalgiefans im Elvis-Look mit Haartolle und dann für zwei Bau-Handlanger unter weiblichem Kommando mit 15 Schaufeln und zwei Flaschen Bier; auch für den KLJB-Stammtisch im "Stillen Wasser" mit Bauer Gustl, Pfarrer Pater Gabriel, Wirt Karle und Polizist Thommes. Im "Mordfall Oppermann" verzweifelte Kommissarin Hanna Maria von Eisfeld auf Tätersuche an den Männern: Ohne Verstand, doch mit Glaube bewiesen die acht Männerbeine mit ihrem 40er-IQ die These der Kommissarin, dass eine Frau ohne Mann ledig, aber eine mit Mann er-ledigt sei.

Eine politische Nummer brachten die Narreneltern Daniela und Walter als "Hannes und der Bürgermeister" auf die Bühne: Staatsbesuch aus dem Morgenland hat sich in der Gemeinde angesagt, nachdem zuvor der Schultes in Wien "mit Knutsch- und Kunstfahrten" im Fiaker mit Fräulein Monika Geld und Nächte durchbrachte. Das heimische Stadtfest sollte daher ins Wasser fallen. Das Orga-Talent Hannes hatte den Orientalenbesuch eingetaktet und die fliegenden Perserteppiche aus Bürgermeisters Haus geordert. Den Schultes galt es noch einzulernen: "Es lässt fliegen ihn sein Fiaker", auch wenn er arg "fiakre – wie e Vieh ackre" müsse.

Ganz zur Augenweide dienten die tänzerischen Nummern: Als reizende Cowgirls mit ihrem Cowboy legten die Funky Birds im Countrylook beim "Footloose" eine kesse Sohle aufs Parkett. Die längst bekannten Luibrechthopser spielten mit dem Erzähler im Fauteuil das Märchen Aschenputtel – Ok und Oje – mit dem Prinzen "So-schee", den zwei hässlichen Schwestern, Aschenputtel "So-traurig, So-froh" und der guten Fee. Choreografisch perfekt tanzten fünf Faces im Glitzerlook mit Schirm "It's raining men" – Artistik und Akrobatik pur.

Zum Kaffeeklatsch der zehn Musikantenfrauen zu Gerlindes Geburtstag mit Blumen und manchem Wässerle gehörte gesungene Udo Jürgens-Nostalgie: "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein", "mit 66" und "New York." Vier Mal wurde der rote Vorhang aufgehängt: Gespielte Witze sind beim "Bunten Abend" immer besondere Knüller. Höchst erheiternd, wie das Leben eben spielt ("reimt sich's it, aber's stimmt") – auch mit Kalauern über die Bauern, die derzeit bundesweit Furore machen. Für fetzig-närrischen Frohsinn dankte das begeisterte Publikum bis zum Finale, das auch die Akteure im Hintergrund einbezog.