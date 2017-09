Überlingen Bundesstraße 31-neu: Abbiegemanöver geht gründlich schief

Fünf Personen wurden am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31-neu in Höhe der Anschlussstelle Burgberg verletzt.

Die Feuerwehr Überlingen wurde am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31-neu in Höhe der Anschlussstelle Burgberg gerufen, teilt Pressesprecher Daniel Dillmann mit. Zwei Autos waren in Folge eines Abbiegemanövers zusammengeprallt. Bei dem heftigen Zusammenstoß war ein Fahrzeug auf die Seite geschleudert und in Seitenlage zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Alle Unfallbeteiligten konnten sich aber noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen befreien.

Die Feuerwehr Überlingen sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Des Weiteren unterstützte sie den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurden die fünf Personen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Dies führte zu langen Rückstaus. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und musste im Nachgang durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Neben der Feuerwehr, die insgesamt mit vier Fahrzeugen vor Ort war, waren auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes mit drei Rettungswägen, einem Krankentransportwagen, einem Notarzt sowie einem organisatorischen Leiter im Einsatz. Ebenso war die Polizei miteingebunden. Sie hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.