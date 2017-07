Überlingen Bundesstraße 31-neu: 18-Jährige überschlägt sich mit Renault Twingo

Eine 18-Jährige ist am Freitagmorgen, gegen 5.15 Uhr, auf der Bundesstraße 31-neu zwischen Stockach und Überlingen mit ihrem Renault Twingo wegen Unachtsamkeit auf das rechte Bankett geraten, berichtet die Polizei.

Die 18-Jährige versuchte noch, gegenzulenken, schleuderte über alle drei Fahrspuren und überschlug sich mit ihrem Auto auf dem Bankett, wo der Renault Twingo auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau Schnittwunden an einer Hand, teilt die Polizei mit. An dem Auto kam es zu einem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ob Schaden an landwirtschaftlichen Nutzflächen entstanden ist, muss laut Polizei noch geklärt werden.