Überlingen Bundesstraße 31: Lastwagen streift anderen Lastwagen

Ein 43-Jähriger hat am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, seinen Lastwagen auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Auffahrt Burgberg angehalten und bei erkennbarem Rückstau ein Polizeifahrzeug, dessen Fahrer mit Blaulicht und Einsatzhorn in Richtung Sipplingen unterwegs war, einfahren lassen.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 30-Jähriger, der dem Polizeifahrzeug folgte, den wartenden Lastwagen rechtzeitig und fuhr mit seinem Lastwagen vor diesem ein. Hierbei streifte der Anhänger des 30-Jährigen jedoch die rechte vordere Ecke des anderen Lastwagens. Bei dem Unfall ist an dem Anhänger Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Der Schaden am Lastwagen des 43-Jährigen beläuft sich auf circa 6000 Euro.