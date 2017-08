Überlingen Bundesstraße 31: 68-Jähriger prallt mit Transporter in Lastwagen

Bundesstraße 31: 68-Jähriger prallt mit Transporter in Lastwagen

Ein 68-Jähriger hat am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, bei der Ausfahrt vom Parkplatz am Birnauer Wald einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 68-Jährige mit seinem VW-Transporter in Richtung Meersburg auf die Bundesstraße 31 und übersah hierbei den Lastwagen eines in dieselbe Richtung fahrenden 34-Jährigen. Der VW-Transporter prallte in den Lastwagen. Bei dem Unfall ist laut Polizei Schaden von etwa 15 000 Euro entstanden.