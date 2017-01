Überlingen Bürgerempfang läutet Feier zu 775 Jahren Hödingen ein

775-jähriges Ortsjubiläum wird nach einer kurzen Abstimmung womöglich mit einem Feuerwerk gekrönt. Der Stadtarchivar Walter Liehner zeigt am Bürgerempfang auch Meilensteine der Ortsgeschichte.

Parallel zum Dreikönigstauchen und Einschnellen der Fasnet in der Hänsele-Kernstadt hat am Dreikönigstag auch das Dorf Hödingen einen Feierzyklus gezündet. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Bartholomäus und anschließendem Bürgerempfang in der zur Festhalle drapierten Turnhalle stieg das Dorf in den Rückblick auf seine 775-jährige Geschichte ein. Im Jahr 1242 wurde es erstmals urkundlich als "Hedingen" erwähnt. Der Festakt lockte auch Überlingens zukünftigen Oberbürgermeister Jan Zeitler als noch stillen Zuhörer in die 800-Einwohner-Gemeinde, die eine Etage über der Überlinger Kernstadt liegt.

Zum Festtag gehörte Musik, daher intonierte die Musikkapelle Hödingen unter Dirigent Konrad Keßler im Programmverlauf mehrfach unterhaltsame Klänge, vom "Happy Birthday" bis zum Badnerlied. Seit 1803 ist Hödingen Baden zugeordnet. Ortsvorsteher Martin Keßler begrüßte den zukünftigen Oberbürgermeister Zeitler und Bürgermeister Matthias Längin, der Keßlers Auftrag "Reden so kurz und so schnell wie möglich, denn zum Feiern gehört auch das Genießen" in seinem Grußwort lobend befolgte: "Die Teilorte pflegen ein wertvolles, historisches Eigenleben", gratulierte er kurz und bündig. Die Ortsvorsteher Siegfried Weber (Bambergen), Wolfgang Käppeler (Nesselwangen) und Dominik Schatz (Bonndorf) teilten die namentliche Begrüßung mit Regine Klusmann (Dekanin), Silvia Kruse-Baiker (in Hödingen wohnende Stadträtin) und Edeltraud Moser (ehemalige, langjährige Grundschulrektorin).

Originell: Martin Keßler überreichte Ehrengästen und Akteuren wie etwa dem Dirigenten ein Springerle in moderner Tablet-Form mit dem Motiv der Hödinger Kirche als Gastgeschenk – gebacken von seiner Frau Sylvia nach einem Rezept seiner Mutter Frieda. Neben dem Ortschaftsrat erhielt auch Bruno Vogler, der bis zur Eingemeindung Mitte des Jahres 1974 Bürgermeister in Hödingen war, ein Exemplar.

Wie in diesem Jahr das Dorfjubiläum gefeiert werden soll, zeigte Werner Niedermann in Form einer Bilderpräsentation. Seine Ratskollegin Hede Gesine Elsing listete dabei die Festjahraktivitäten im Dorf auf – der Festakt besteht aus vielen Angeboten, geplant sind etwa Wanderungen und Konzerte. Zum Angebot gehören auch das als "herbe Schönheit" betitelte "Waldrapp"-Projekt von Thomas Hepperle und, nach Abstimmung im Publikum, wohl auch ein Feuerwerk auf der Hödinger Höhe.

Historisch stellte Stadtarchivar Walter Liehner die Grundzüge der 775-jährigen Ortsgeschichte vor. Seine Ausführungen reichten von der Urkunde fürs Kloster Salem aus dem Jahr 1242 über Lehensäcker, davon drei in "Hedingen", bis ins Jahr 1803, als Hödingen zu Baden kam. Wichtige Stationen waren außerdem 1400, als die Verwaltungs- und Gerichtsrechte vom Kehlhof zum Konstanzer Spital wechselten, und 1500, als Hödingen acht große Lehnshöfe hatte. Liehner machte an der Straße vom Hegau nach Überlingen, an der Hödingen lag, die Frage fest nach Zugehörigkeit des Dorfes zum Hegau oder Linzgau: Goldbach unterhalb von Hödingen habe zum Dekanat Stockach (Hegau), Hödingen mit seiner Bartholomäuskapelle von 1343 zur Mutterkirche Aufkirch und somit zum Linzgau gehört.

Eine besondere Rolle in der Ortsgeschichte kommt der Kirche zu: Das Wunder 1661 durch einen Bettelordenpater – ein Erblindeter konnte wieder sehen – brachte die Marienwallfahrt in Hödingen zum Blühen. Sie führte 1685 auch zum Neubau der Kirche für das Marienheiligtum mit der Baupflicht des Spitals Konstanz sowie Hand- und Spanndiensten der Region. Berühmte Künstler waren in der Kirche am Werk. 1785 wurde Hödingen gar Kaplaneipfründe mit einem Pfarrkurat ("Pfarrer zweiter Klasse"), löste sich kirchlich allmählich von Überlingen, schloss sich der Stadt politisch aber Mitte 1974 an. Walter Liehner: "Seien Sie stolz auf Ihren Ort, gerade auch der Kirche wegen!"

Die Gemeinde

Im Dorf Hödingen leben etwa 800 Einwohner, die Gemarkungsfläche umfasst 286 Hektar. Hödingen liegt etwa fünf Kilometer oberhalb der Stadt Überlingen. Vom Hödinger Berg bietet sich eine umfassende Sicht auf große Teile des Bodensees – von Bodman bis zum Schweizer Ufer am Obersee. Seit Mitte 1974 ist Hödingen einer der sieben Überlinger Stadtteile, zuvor war es eine eigenständige Gemeinde. Das Wappen zeigt ein schwarzes, gotisches "H" auf Silber, das von einem blauen Wolkenbord umgeben ist. Hödingen bietet nicht nur schöne Wanderwege, sondern auch bekannt für seine gemütlichen Besenwirtschaften. Ende September bis Anfang Oktober gibt es im Dorf vielerorts Kulinarisch-Deftiges.

Dem Ortschaftsrat gehören an: Martin Keßler (Ortsvorsteher) mit Werner Niedermann und Hede Gesine Elsing (zwei Stellvertreter), Matthias Auer, Thomas Gegg, Clemens Mayer, Markus Schappeler, Herbert Schmon, Clemens Vogler.

Außerdem gibt es etliche Vereine in Hödingen: den Turn- und Sportverein (TuS) seit 1966, den Musikverein seit 1952 und die Musikkapelle seit 1924, den Sportverein (SV) seit 1972, die Feuerwehr, die Narrengesellschaft "Kilbegoschter" seit 1981, den Kirchenchor Hödingen-Nesselwangen, den Förderverein Dorfgemeinschaft Hödingen, die Katholische Landjugend (KLJB) und Landfrauen, den Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft Hödingen. Es gibt auch eine Grundschule, geleitet von Rektorin Bettina Reich. (fw)