Überlingen Bürger können Ideen zur Uferpark-Nutzung nach 2020 einbringen

Nachdem die Kinder und Jugendlichen bereits ihre Wünsche zur Ausgestaltung des künftigen Uferparks äußern durften, werden an diesem Samstag nun die erwachsenen Bürger zu ihren Vorstellungen der Nutzung des Parks nach dem Ausstellungsjahr befragt.

Die Arbeiten auf dem künftigen Landesgartenschaugelände im Überlinger Westen sind in vollem Gange. Um über den Fortschritt und die weitere Planung zu informieren, lädt die LGS GmbH am morgigen Samstag, 4. März, interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Baustellenführung ein. Treffpunkt ist laut Mitteilung der LGS GmbH um 14 Uhr an der Info-Pinnwand im Garten der Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 19. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Auch die Planungen für die Nutzung des Uferparks nach dem Ausstellungsjahr sind bereits angelaufen. Nachdem zuletzt Kinder und Jugendliche ihre Wünsche geäußert haben, können am Samstag Erwachsene bei einem Workshop im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf ihre Ideen einbringen. Um mit der Methode des Workshops konstruktiv arbeiten zu können, ist die Veranstaltung Laut Mitteilung der Stadt einer beschränkten Anzahl an Teilnehmern vorbehalten, die sich im Vorfeld angemeldet hatten. Die realisierbaren Vorschläge sollen vom Architektenbüro "RelaisLA" in die Planung eingearbeitet und am Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr bei einer Bürgerinformation im Kursaal vorgestellt werden.