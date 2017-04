Überlingen Buchsbaumzünsler gegen Palmenboschen

Der Buchsbaumzünsler frisst eine Tradition auf: Die Tradition vom Palmenboschen, der an Palmsonntag gebunden wird. Ein Jammer.

In Wangen im Allgäu steht einer, auch in Weingarten, und noch einer in Degerloch: Über die Internet-Börse E-Bay werden in diesen und anderen Orten Palmstecken feilgeboten. Bis zu 45 Euro das Stück, mit teilweise vertrocknetem Buchs und Eiern aus Plastik. Morgen ist Palmsonntag, und wer noch keinen Palmzweig hat, der drückt am besten auf „sofort kaufen“. Wo es in Überlingen doch wegen des Buchsbaumzünslers praktisch gar keine Buchsbaumhecken mehr gibt, das Rohmaterial zur Fertigung eines Palmzweigs also abgegrast ist.

Es ist ein Jammer, wenn man dem Buchsbaumzünsler bei seinem gefräßigen Werk nur tatenlos zusehen kann. Absammeln ist sehr mühsam, und Gift giftig auch für Gutes, also schlecht. An der Franziskanerkirche beispielsweise stehen riesige, zu Kugeln geschnittene, Buchsbaumhecken. Kahlstellen deuten darauf hin, dass auch sie dem Untergang geweiht sind. Beeteinfassungen, Hauseinfriedungen, Palmenboschen – weggefressen. Und das im Jahre drei vor der Landesgartenschau! Nicht einmal zum Kompost taugen sie. Wegen der Ansteckungsgefahr müssen herausgerissene Buchsbaumhecken (siehe Foto) auf dem Entsorgungshof in Containern separiert werden.

Die Palmzweige, mit denen der biblischen Überlieferung nach Jesus beim Einzug in Jerusalem als König gefeiert wurde, gelten als Zeichen des Sieges. Den römischen Besatzern wurden sie provokant unter die Nase gehalten, während nun also die Raupe eines ostasiatischen Kleinschmetterlings der Pflanze das Leben versaut.

Glück im Unglück: In Überlingen ist der Prozessionsweg von der Franziskanerkirche bis zum Münster derart kurz, dass niemand bemerken würde, wenn der Buchs aus Plastik wäre. Die Eier sind es ja sowieso schon.