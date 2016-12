Überlingen Buchpremiere in Überlingen: Oliver Kyr liest aus "Ascheland"

Im Andreashof fand die Buchpremiere eines visionären Romans um die Zukunft der Menschheit statt.

Überlingen (eni) Der Zoowärter Zacharias Brandt hat überlebt. Zufällig hielt er sich an einem geschützten Ort auf, als die Apokalypse losbrach, als die Weltmächte begannen, sich gegenseitig mit Atomwaffen auszulöschen. Mit dieser Szene in seinem Kopf hat alles begonnen, sagt Oliver Kyr bei seiner Buch­premiere im Andreashof vor zahlreichen Zuhörern. Und dann habe er einfach angefangen zu schreiben, Bilder und Szenen, ein visionäres Drehbuch, Projektionen aber auch Reflektionen seines eigenen Lebens.

Die Hauptfigur des Romans, Zacharias Brandt, zieht mit Else, einer zahmen Hyäne, durch das zerstörte Deutschland, kämpft sich durch eine apokalyptische Trümmerlandschaft, begegnet hin und wieder Überlebenden. „Wenn wir die Kinder lieben, warum zerstören wir dann unsere Welt?“ sprüht er mit roter Farbe auf die Ruinen einer einst blühenden Zivilisation, jetzt unter grauer Asche begraben, „der zarte Schmelz, der behutsam zudeckt, was wir hinterlassen haben“.

Oliver Kyr hat seine Hauptfigur aber mit etwas ausgestattet, das zumindest einen Funken Hoffnung in sich trägt. Er ist der einzige Mann, der noch zeugungsfähig ist, wird der „Kindermacher“ genannt. Trotz seiner Zweifel an der Menschheit benutzt er seine Fähigkeit, um durch Tauschgeschäfte letztlich zu überleben, Beischlaf gegen Lebensmittel. Der Liebesakt ist einerseits Hoffnung, andererseits greift er verletzend in das Gefühlsleben der anderen ein, wenn der Bräutigam in der Hochzeitsnacht zurückstehen muss.

Geschickt analysiert Oliver Kyr aus dem Blickwinkel seiner Hauptfigur die Menschen, den Zwang, sich in rivalisierenden Gruppen zusammenzuschließen, das Streben nach Recht und Macht, Feindschaft und Missgunst, was auch nach der fast totalen Vernichtung nicht ausgestorben zu sein scheint. Zacharias Brandt bleibt der Skeptiker und verhilft doch der Menschheit zu einem Neuanfang. “Es kommt im Leben darauf an, wie viele Menschen man berührt hat und mit welcher Geste. Und die, die ich berührt habe, gebe ich nicht auf“, sagt der Kindermacher, und „wir müssen um eine bessere Welt kämpfen, in der unsere Kinder einmal leben werden, und wir müssen lernen zu vergeben, am allermeisten uns selbst!“

Kyrs Roman spiegelt das Hier und Jetzt in eine visionäre Zukunft, um sichtbar zu machen, was wir nicht wahrhaben wollen: Die Apokalypse findet jetzt statt, jeden Tag, jeden Augenblick, in allem, was wir tun und nicht tun. Kyr steigt hinab in den Hades, in die Unterwelt unserer Existenz, er weckt bedrohliche Dämonen, all die verdrängten Schatten in uns, hebt aber letztendlich die Hoffnung aus dem Abgrund des düsteren Aschelandes in Gestalt eines Kindes, und wer würde dabei nicht an das Weihnachtsmysterium denken.