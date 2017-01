Überlingen Brennende Müllsäcke: Polizei ermittelt vier Jugendliche als Tatverdächtige

Nach der Serie mehrerer brennender Müllcontainer und Gelber Säcke im vergangenen Sommer und Herbst hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt- herausgekommen ist das eher per Zufall.

Eigentlich hatte sich ein 18-jähriger Schüler aus dem Raum Überlingen vor dem Jugendschöffengericht Konstanz wegen seiner Beteiligung an einem Diebstahlversuch Anfang September in der Überlinger Altstadt zu verantworten. Zugleich gestand er aber auch, im Sommer vorigen Jahres an mehreren Brandstiftungen in Überlingen beteiligt gewesen zu sein.

Zwischen August und Oktober brannten in der Überlinger Innenstadt, an der Therme und im Stadtgarten mehrmals Gelbe Säcke, Mülleimer und Altkleidercontainer. Gefährlich wurde es insbesondere am Abend des 10. Oktober, als in der Altstadt an sieben Stellen gleichzeitig Müllberge in Flammen standen. In der Grabenstraße drohte das Feuer auf ein Holztor überzugreifen, beim Museum wurde ein Fahrzeug beschädigt. Nur durch das beherzte Eingreifen von Anwohnern und Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

Obwohl dies gar nicht Gegenstand der Verhandlung war, gab der in einem Jugendheim lebende 18-Jährige nun zu, an vier Zündeleien beteiligt gewesen zu sein. Er habe damals "Ärger mit Zuhause" gehabt und seine Mutter wochenlang nicht mehr treffen dürfen. "Da wurde es mir irgendwann einfach zu viel", meinte er. Mit dem Brand vom Oktober habe er aber nichts zu tun. Sein Betreuer bestätigte, dass der junge Mann seit August nicht mehr aufgefallen sei.

Für die Brandlegungen sollen er und drei Kumpels in den nächsten Wochen angeklagt werden. Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, bestätigt auf SÜDKURIER-Anfrage, dass vier Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren als Tatverdächtige ermittelt wurde. Der entscheidende Hinweis kam aus einer Jugendeinrichtung, sagt Mathy, der "aus ermittlungstaktischen Gründen" jedoch nicht detaillierter auf Hintergründe eingehen möchte. Denn: Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen, die Akten noch nicht vollständig bei der Staatsanwaltschaft.

So sei noch nicht abschließend geklärt, welche der Jugendlichen an den jeweiligen Brandstiftungen beteiligt waren. "Es gab durchaus wechselnde Besetzungen", sagt Mathy. Dies zu klären wird Aufgabe des Gerichts sein. Dieses muss dann auch das Strafmaß festlegen – und das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Da Jugendliche vom Erwachsenenstrafrahmen befreit sind, komme es auf den Einzelfall, die Vorgeschichte der Täter und deren Einstellung zur Tat an. "Die Bandbreite des Strafmaßes ist riesig", sagt Mathy. "Das reicht von Sozialstunden bis zur Haft."

Christian Gorber, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis, ist froh, dass die vermutlichen Verantwortlichen ermittelt wurden und erhofft sich von einem Urteil eine abschreckende Wirkung auf andere Jugendliche. "Es muss einfach klar werden, dass das kein kleiner Jungenstreich war", sagt er. "Es war verdammt knapp, dass nichts Schlimmeres passiert ist."

Versuchter Diebstahl

Neben den Brandstiftungen war der 18-jährige Angeklagte auch an einem versuchten Diebstahl Anfang September beteiligt. Er sei damals mit einem gleichaltrigen Begleiter nachts in Überlingen unterwegs gewesen. Nach dem Genuss eines Wodka-Mischgetränks sei dieser auf die Idee gekommen, die Schaufensterscheibe einer Schmuckboutique in der Münsterstraße einzuwerfen, um sich dann aus der Auslage zu bedienen. Beide Jugendlichen hätten sich je einen Pflasterstein geholt, geworfen habe aber nur der Kumpel. Dieser muss sich wegen dieser Tat demnächst in Stuttgart vor Gericht verantworten. Da nur die äußere Scheibe zerbarst, kamen die Jungs nicht an die Ware. Angesichts der neuen, deutlich schwerer wiegenden Anklage wegen Brandstiftung sah das Gericht von einer Bestrafung des 18-Jährigen ab. (emv)