Überlingen "Boogie Connection" spielt auf dem Dixie-Schiff

Die Mississippi Steamboat Chickens laden wieder zur "Shuffle Boat Party" ein. Zu Gast sind am 9. Juni auf MS Schwaben die berühmte Boogie Connection mit dem berühtem Boogie-Pianisten Thomas Scheytt sowie "Sonja und die Maratongas".

Für seine zweite "Shuffle Boat Party" auf dem Bodensee in Eigenregie holt Jürgen Herr zwei neue Gastbands ins Boot, die das Dixie-Schiff im Jahr seines 30. Geburtstags zu etwas ganz Besonderem machen. Durchaus als Coup darf gelten, dass Herr, Bandleader der Mississippi Steamboat Chickens, als Veranstalter die Waldkircher "Boogie Connection" herbringt, die zum besten gehört, was es in dieser Musikrichtung in Deutschland gibt. Zentrale Person des Trios ist der Freiburger Thomas Scheytt, der in Fachkreisen als einer der genialsten deutschen Boogie-Pianisten gilt. Die zweite Gastformation kommt aus Herrenberg und ist in Überlingen durch mehrere Auftritte in den vergangenen Jahren wohlbekannt: "Sonja und die Maratongas" sorgen mit nostalgischen Liedern über Liebe, Sehnsucht und Meer, mit Schlagern in Retrostil und nostalgischen Hawaiiklängen für Stimmung.

Wenn Jürgen Herr sagt, "wir wollen ja jedes Jahr zwei andere Bands dazu holen", dann grenzt er sich damit bewusst von der früheren "Dixie- und Oldie-Party" ab, die die Sparkasse Bodensee seit 1987 insgesamt 28 Jahre lang veranstaltete. Neben Herrs Mississippi Steamboat Chickens als Hauptact spielte parallel über Jahrzehnte immer ein immer dieselbe Oldieband. Im Jahr 2014 hatte sich das Geldinstitut zurückgezogen. Nach einem folgenden, für die Fans schmerzlichen Pausenjahr, hatte Herr sich zu einer Neuauflage entschlossen – schuld daran seien nicht zuletzt die vielen Reaktionen gewesen. "Die Leute haben uns immer wieder gesagt, dass sie das Schiff vermissen," beschreibt Herr, "und weil wir ja die Traditionsband sind, 28 Jahre gespielt haben, dachte ich mir: das ist so schade, dann mache ich es eben in Eigenregie".

Im vergangenen Juni lief dann das MS Karlsruhe zur ersten vierstündigen Shuffle Boat Party aus und war ausgebucht.

Im Jubiläumsjahr des 30. Geburtstags hat Jürgen Herr für die nunmehr zweite "Mississippis Steamboat Chickens Shuffle Boat Party" das MS Schwaben gechartert. "Ein noch größeres Schiff", beschreibt Herr "und wir haben uns eine Vollmondnacht ausgesucht". Die Mississippis werden wie jedes Jahr auf dem Oberdeck spielen. Der Boogie Connection gehört das Hauptdeck. Sonja und die Marantongas sind im hinteren Saal des Oberdecks zu erleben.

Aus den Reaktionen der Gäste vom vergangenen Jahr weiß er, dass eine Sache gar nicht gut gelaufen war: Auf Essen und Getränke hatte man viel zu lange warten müssen. Er habe mit dem "Hotel Petershof", dem Caterer der Bodensee-Schiffsbetriebe geredet, sagt Herr, dort gebe es auch einen neuen Koordinator und dieses Mal sei "genügend Personal" vorhanden und die Ausgabe von Essen und Getränken getrennt.

Bandleader Herr organisiert auch die zweite Shuffle-Boat Party der Mississippis alleine und er trägt auch das Risiko. Ohne einige Unterstützer ginge es jedoch nicht. Als alter Mississippi-Fan ist der Überlinger Peter Kluthausen als Sponsor mit dabei. Und der SÜDKURIER ist, wie seit 1986, wieder Medienpartner.

Karten

Die "Mississippis Steamboat Chickens Shuffle Boat Party" steigt am Freitag, 9 Juni, 19.30 Uhr, auf dem Motorschiff MS Schwaben. Zustieg ab 19 Uhr vom BSB-Landesteg Überlingen aus. Rückkehr gegen 23.30 Uhr. Wie seit 30 Jahren spielen die Mississippis, die Jürgen Herr 1980 in Überlingen gründete, auf dem Oberdeck. Die "Boogie Connection" ist auf dem Hauptdeck zu hören und im hinteren Saal des Oberdecks "Sonja und die Maratongas". Der Vorverkauf hat begonnen, die Karten kosten 23 Euro im Vorverkauf, eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 25 Euro. Vorverkaufsstellen: "BuchLandung" am Landungsplatz (07551 / 945 6515), Weinhaus Renker (07551 / 938 87 55) und Weinstein (07551 / 947 11 04). (mba)