Überlingen Bodenseeärzteorchester spielt im Salem Colleg für Peterhof

Mit einem Benefizkonzert im Salem International Colleg hat das Bodenseeärzteorchester behinderte Menschen im Peterhof bei St. Petersburg unterstützt. In den Osterferien fahren Oberstufenschüler der Schule Schloss Salem zum 14. Mal in den Peterhof, um hier zu helfen und mit den schwer geistig und körperlich behinderten Bewohnern Zeit zu verbringen.

Überlingen – Das Bodenseeärzteorchester unter seinem Dirigenten Hans Jörg Walter hat mit seinem Benefizkonzert in der Aula des International College Salem mehrfach Freude bereitet. Vor allem den vielen Zuhörern im Auditorium mit seinen Stufen. Diese revanchierten sich nicht nur mit Applaus, sondern füllten großzügig auch die Körbchen am Ausgang mit ihrer Spende. Denn damit wird der Peterhof bei St. Petersburg unterstützt, eine Einrichtung für 1000 schwer geistig und körperlich behinderte Menschen, zu der etwa ein Dutzend Schüler der Oberstufe der Schule Schloss Salem in den Osterferien zum 14. Mal reisen und helfen.

Einen Höhepunkt des Jahres nannte College-Stufenleiter Ken Lander daher die Aktion der Schule Schloss Salem über den seit 25 Jahren tätigen Verein "Perspektiven – Gemeinschaft zur Unterstützung von Projekten für sozial Benachteiligter in Osteuropa": Die Lebenssituation von Kindern und jungen Erwachsenen mit Behinderungen sowie Kindern und Jugendlichen aus sozialen Risikogruppen in und um St. Petersburg soll verbessert werden. Als "alte Freunde bei dieser langjährigen Unterstützung" hieß Ken Lander das Bodenseeärzteorchester willkommen, das mit seinen Konzerten seinen eigenen Anspruch, für karitative und ärztliche Hilfsprojekte zu musizieren, ein weiteres Mal erfüllte.

Tara Habsburg und der aus St. Petersburg stammende Victor Boldyrev, beide in der elften Klasse der Salemer Oberstufe, schilderten mit Lehrerin Brigitte Haußmann den Aufenthalt zur Hilfe im Peterhof als "Erfahrung fürs Leben." Mit der Situation im Peterhof mussten sie beim ersten Mal, 2016, erst lernen umzugehen, denn die Abschottung der Bewohner – "ohne Zuwendung" – sei anfangs ein Schock gewesen. Umso erfreulicher und beglückender dann, sich auf die Situation einzulassen und den Bewohnern, wenn auch nur für zehn Tage, das zu bieten, was es sonst nie für sie gäbe: Hilfe bei der Körperpflege, einen Spaziergang an der frischen Luft, einen kleinen Ausflug, einen liebevollen Umgang. Auch die sonst dort tätigen Kräfte seien dankbar für den Aufenthalt der Salem-Schüler, sagte Brigitte Haußmann: "Beide Seiten freuen sich wieder aufeinander."

Ins 19. Jahrhundert der Romantik führte der musikalische Spaziergang des Orchesters. Zuerst mit Richard Wagner in den ineinander verwobenen und in der Melodie hinüber gebundenen drei Ouvertüre-Sätzen in die geheimnisvolle Szene der "Feen" mit Streichern, Pauke, Hörnern und Fagott. Den vor allem Concertinos (hier "für Posaune und Orchester, B-Dur") komponierenden Ernst Sachse stellte im weichen Ton des Zuginstruments Manuel Zieher (Biberach) vor. Das Tempo vorgebende Orchester nahm er mit fast alpenländischem Klang als gefällige Melodie und im Zwiegespräch mit der Flöte auf bis hin zum marschmäßig klingenden "Allegro moderato"-Satz, in dem die Pauke Akzente setzte.

Der bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebende finnische Komponist Jean Sibelius schrieb seine "Karelia-Suite" (Es-Dur, op. 11) als eines seiner Frühwerke schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Nach der folkloristischen "Reiterpatrouille" mit Crescendo und Decrescendo der Streicher im ersten Satz folgte die Erzählstruktur der Ballade – orchestral, breit ausladend, oft im pizzicato. Fröhlich der Auftakt bei "Alla Marcia" im vollen Klangspiel des Gesamtorchesters, verstärkt vom Glanz der Holzbläser.

Mendelssohns "Symphonie Nr. 1, c-Moll, op. 11" zeigte aufeinander folgende Thematik, geschmeidig, tänzerisch-melodiös und zärtlich, ausdrucksstark Trompeten und Pauke. Schwebend, fast singend und ruhig-variationsreich die Melodik im zweiten Satz, dem Schritt für Schritt die Tanzfreude im "Menuett"-Satz folgte bis hin zum pizzicato der Streicher mit feiner Musik der Klarinette im vierten Satz – vom konzentrierten Ensemble unter präziser Führung seines Dirigenten durchgängig präsentiert.