Überlingen Bodensee-Therme: Hochglanz wird in zwölf Tagen erreicht

Derzeit laufen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten in der Bodensee-Terme. Ab Samstag, 20. Mai, ist wieder geöffnet.

Damit die Überlinger Therme weiterhin in allen Bereichen einen hohen Standard bieten kann, werden zurzeit sowohl der Thermal-, Wellness- und Saunabereich als auch der Kosmetik- und Massagebereich verschönert. Infolge der zwölftägigen Revision ist die Therme, die im Vorjahr 293 000 Gäste besucht haben, noch bis Freitag, 19. Mai, geschlossen.

Michael Quell von der Aquapark Management GmbH in Münster, die die im November 2003 eröffnete Therme betreibt, sagte, in jedem Jahr wende man zwischen 200 000 und 250 000 Euro für Sanierungsarbeiten auf. „Nur so lässt sich ein so frequentiertes Haus weiter in ordentlichem Zustand betreiben“, stellte er klar. Die Gäste der Therme seien „sehr sensibel“ und machten immer wieder auf Missstände aufmerksam. „Uns ist es wichtig, dass die Therme immer in einem tiptop Zustand ist. Die jährlichen Erträge sind so gut, dass wir uns die Sanierungen auch leisten können“, sagte Quell. Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigte sich „tief beeindruckt, was in diesen zwölf Tagen alles passiert“. Es sei eine "sehr gelungene und herausfordernde Maßnahme", um die Attraktivität der Therme zu erhalten. Jan Zeitler: „Das wird auch honoriert vor den Gästen.“

Nach Darstellung von Betriebsleiter Peter Koop wird unter anderem im Thermalbade- und Wellnessbereich der bisherige Bitu-Terrazzo-Boden durch hochwertigere Steinzeug-Fliesen ersetzt, wie im Vorjahr bereits im Saunabereich geschehen. In den Duschen erfolgt ein Austausch aller Sichtschutzwände, in der finnischen Innensauna- und Seesauna werden Bänke und Boden erneuert. Die Saunawand wird mit hochwertigen Sperrholz-Hemlockplatten ausgestattet, deren Erscheinungsbild für noch mehr Luxus sorgen soll. Malerarbeiten finden im gesamten Innenbereich, in der Therme und Sauna statt. Ausgetauscht werden defekte Unterwasserscheinwerfer durch LED-Lampen, die Brandschutztür zu den Umkleiden wird erneuert und die Reifenrutsche gewartet. Und erweitert wird die Selbstbedienungstheke im Thermenrestaurant mit einer energieeffizienten neuen Salattheke.