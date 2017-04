Überlingen Blumenbeete in der Überlinger Altstadt

Überraschung am Montagmorgen: Die Stadtgärtnerei macht Überlingen mit Blumenbeeten bunter.

Die Idee dazu stamme von Oberbürgermeister Jan Zeitler, verriet Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger. Insgesamt 34 Blumenkübel seien in der Stadtgärtnerei hergestellt und bepflanzt worden. Es handelt sich um mehrfach verwendbare und flexibel einsetzbare Kästen. Sie werden über Ostern für bunte Farbtupfer sorgen und irgendwann auch wieder abgeräumt, so Wiedemer-Steidinger, bevor sie dann beim entsprechenden Anlass an gleicher oder anderer Stelle später wieder aufgestellt werden können. "Die Stadt möchte damit bei Gästen und Bürgern für eine Überraschung sorgen." Wenn an anderer Stelle der Stadt auf einer der vielen Baustellen Grün verschwindet, wolle man an anderer Stelle "ein bisschen Grün platzieren" – auch zur Steigerung der Vorfreude auf die Landesgartenschau, wie Wiedemer-Steidinger sagte.

Robert Stärk hat die Arbeit der Stadtgärtnerei in einem kleinen Film festgehalten. Gedreht vom Obergeschoss eines Gebäudes in der Münsterstraße, hatte er einen guten Überblick über die Arbeit der Stadtgärtnerei, die am frühen Montagmorgen über die Bühne ging. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei waren so früh unterwegs, dass noch möglichst wenig Passanten in der Stadt unterwegs waren, die sich von den Arbeiten mit Schaufelradlader und Kleinlastwagen gestört fühlen könnten. Als die Besucher dann aber in die Stadt strömten, war die Überraschung umso größer. In der Münsterstraße, auf der Hofstatt oder am Olberbrunnen: Große Stahlwannen, bepflanzt mit Gras, Tulpen und Osterglocken machen die Altstadt noch etwas bunter.