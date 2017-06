Bodenseekreis Blue-Grass-Sound und irisches Bier

String-Bean-Party in der Freien Kunstakademie: Eine laue Frühlingsnacht mit bester Musik in Überlingen

Überlingen (sma) "Die Iren sind nach Amerika gegangen zum Essen und so entstand der Blue Grass." Sätze wie dieser machen ein Konzert der String-Bean-Party so erfrischend anders.

Serena Engel, die so die Entstehung einer Musikstilrichtung erklärte, am Cello und ihr Partner Jared Rust an der Gitarre ließen davon einige vom Stapel. Das zahlreich erschienene Publikum in der Freien Kunstakademie Überlingen genoss das am Samstagabend und es war nur etwas schade, dass man die Stimme der Sängerin nur mit äußerster Konzentration verstand, da sie sehr leise war.

Der Kulturverein hatte das Duo beim diesjährigen Pfingstfestival in Heggelbach entdeckt und schnell war die Idee vom Konzert in Überlingen geboren. Tatsächlich bewirtschaften Engel, gebürtige Australierin, und Rust, der seine Wurzeln in den USA hat, den Stangenbohnehof in der Nähe von Ravensburg. Dieser Hof gab dem Duo den Namen.

Jazz, früher Swing, American Folk, Country-Western und eben Blue Grass standen auf dem musikalischen Programm, zu dem Rust mal die Ukulele, mal die Dobro-Gitarre zur Hand nahm. Dieses Instrument sieht nicht nur imposant aus, es verfügt über einen Metall-Resonator und verleiht dadurch den Tönen jenen für Blue Grass so typischen "schnarrenden" Sound.

Musikalisch erstklassig und das galt für Gitarrist und Cellistin performten beide auch mit ihren Stimmen variantenreiche Tonlagen und Rust imitierte den bluesigen Quäksound einer Trompete täuschend echt, beim Liebeslied der Grillen. Die String-Bean-Party spielten etliche eigene Kompositionen unter anderem ihr "Home Sweet Home", das laut Rust aber gar nichts mit dem Song von Lynyrd Skynyrd zu tun habe. Die Zuhörer hörten "ein Liebeslied, aber nicht so gehobelt", so Rust und genossen den lauen Frühlingsabend in der Kunstakademie stilecht bei irischem roten Bier.