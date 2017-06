Überlingen Blindgängersuche auf dem Gartenschaugelände erst ab September

Bis September haben die Anwohner ihre Ruhe. Erst im Herbst ist wieder mit Evakuierungen zu rechnen.

Die Suche nach Blindgängern auf dem Landesgartenschaugelände wird im Herbst abgeschlossen. Ziel sei es, so LGS-Geschäftsführer Roland Leitner, Ende Oktober/Anfang November mit den Uferarbeiten zu beginnen. Nach Eröffnung der neuen Bahnhofstraße im Juli werde das alte Trassengelände und der Bereich, auf dem die Platanen standen, sondiert, vermutlich ab September könne das Gelände nach Blindgängern umgegraben werden. Erst zu diesem Zeitpunkt müssten die Anlieger mit Evakuierungen rechnen. Petra Pintscher, Pressesprecherin der LGS: "Von Juli bis September ist alles gefahrlos."

Bei der Untersuchung des Geländes im Winter 2015/16 war es in keinem Fall zu einer Evakuierung gekommen, die bei der Sondierung festgestellten Metalle hatten sich bei näherer Untersuchung als harmlos herausgestellt. Im Falle, dass ein Fliegerbombe aus den Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss, würde das Gelände in einem Radius von 500 Metern evakuiert, kündigte Leitner an. "Ein Viertel" der Gesamtfläche sei noch nicht untersucht worden, das Gelände der bisherigen Straßentrasse und der Platanen.