Überlingen Blasmusik beim Gartenfest im alten Pfarrgarten

Beim Gartenfest in Nesselwangen herrschte wieder viel Andrang. Der veranstaltende Musikverein hatte in diesem Jahr auf Selbstbedienung umgestellt: Die Besucher kauften sich Bons und holten sich Speisen und Getränke selbst. Das kam gut an.

Überlingen-Nesselwangen – Die Nesselwanger Musiker wollen anscheinend jedes Jahr beim Gartenfest mit einer Neuerung aufwarten. War es im vergangenen Jahr das "Spontan Brass Event", mit dem das Fest erstmals eingeleitet wurde, so gab es in diesem Jahr eine Neuerung organisatorischer Art. Der Vorsitzende des Musikvereins, Stephan Maike, erklärte gegenüber dem SÜDKURIER, man habe nicht mehr genügend Bedienungen für die Besuchermassen finden können. Daher habe man den ganzen Betrieb in diesem Jahr kurzerhand auf Selbstbedienung umgestellt. Und siehe da – die Neuerung stieß bei den Besuchern durchweg auf positive Resonanz. An der Zentralkasse kaufte man sich einen Abschnitt, mit dem man an Ausgabestellen das Getränk, die Bratwurst oder den Schweinehals in Empfang nehmen konnte.

Es klappte bestens und die Stimmung war es auch. Dies natürlich auch wegen der lauschigen Umgebung, in der das Gartenfest stattfand. Im alten Pfarrgarten unter schattigen Bäumen, an deren Ästen sich bunte Lichtergirlanden entlang schlängelten, ließ es sich gut feiern. Dies umso mehr, als kein Regenschauer das Fest trübte, sondern die Sonne mit den Gesichtern der Besucher um die Wette strahlte.

Musikalisch wurde das Fest mit dem "Spontan Brass Event" eröffnet, einem freien und freiwilligen Musizieren, an dem sich in diesem Jahr rund 30 Musiker aus den verschiedenen Ortschaften und Musikvereinen beteiligten. Das Publikum war von dieser Idee auch diesmal begeistert und spendete den Musikanten lebhaften Beifall. Hoch her ging es auf der Tanzfläche und in der Bar, als am Samstagabend das "Duo Emotion" aufspielte. Die beiden Musiker aus Stockach boten für jeden etwas, von der klassischen Tanzmusik bis zu fetzigen Rockklängen. Das Publikum spendete dankbaren Beifall und die hartnäckigsten Besucher hielten es aus, bis fast der Morgen graute.

Am Sonntagmorgen spielte der Musikverein Owingen unter der Leitung von Angela Gorber zum Frühschoppen auf. Das Publikum spendet den musikalischen Gästen abschließend starken Beifall. Am Nachmittag saß man bei Kaffee und Kuchen zusammen und für die Kinder hatten die Veranstalter allerlei Spielemöglichkeiten vorbereitet, an denen sich die jüngsten Festbesucher begeistert beteiligten.

Am Montagabend stand der Feierabendhock auf dem Programm, zu dem Stephan Maike den Musikverein Oberuhldingen begrüßte. Dirigentin Sandra Stauber schickte ihre Musikanten auch unters Publikum, Klarinettenklänge Mitten unter den Zuhörern, Trompeten unter Lichtergirlanden und Obstbäumen – so etwas bekommt man nur in Nesselwangen geboten. Deswegen trennte man sich am Montag erneut erst wieder zu später Stunde in der Vorfreude auf das nächstjährige Nesselwanger Gartenfest.