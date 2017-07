Überlingen Biologisch-technische Assistenten starten in den Beruf

36 Schüler haben die Prüfung an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule zum biologisch-technischen Assistenten bestanden.

Von der Jörg-Zürn-Gewerbeschule wurden jetzt 36 neue biologisch-technischen Assistenten in das Berufsleben verabschiedet. Schulleiter Harald Wunder fand bei einer Feier lobende Worte für den Einsatz der Schüler und Lehrer, der sich in den guten Resultaten der Abschlussprüfung widerspiegele, wird er in einer Mitteilung zitiert. Die zweijährige Berufsausbildung zum biologisch-technischen Assistenten, mit den Schwerpunkten Bioinformatik, Molekularbiologie und Biotechnologie, sei eine Besonderheit und werde bundesweit nur in Überlingen angeboten. Die Absolventen der Klasse 2BKBIM2 sind: Denis Besler, Anja Bohner, Alina Bouard, Büsra Cakir Hilal, Nina Fabienne Dehnert, Hannah Dieterle, Konstantin Göbel, Viktoria Hartwig, Janis Hettrich, Renate Hug, Simon Ill, Rosa Luz, Valbone Mustafa, Monja Penteker, Elisa Raso, Julia Richter, Lea Schmelz, Jakob Steindl, Daniel Wingart, Merve Yilmaz. Und der Klasse 2BKBIB2: Jennifer Blum, Anna-Lena Bruggner, Ina Schirin Bußler, Dominik Groß, Zoé Henry, Theo-Heinrich Herzog, Magdalena Jaenich, Sedina Karahasanovic, Stefanie Kölbl, Götz Michael Krämer, Yvonne Maurer, Ramona Morgen, Christina Sauter, Julius Schmid, Johanna Steiner, Jennifer Zaglauer. 13 Schüler wurden von Harald Wunder mit Preisen für herausragende Resultate in der Abschlussprüfung ausgezeichnet. Die Klassenlehrer erinnerten sich in einem Rückblick an die erfreulichen und traurigen Ereignisse der vergangenen zwei Jahre. Sie schätzten den Zusammenhalt in der Klasse, die konstruktive Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern, die lehrreichen Exkursionen und die sportlichen Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers. Einer Schülerin, die im März plötzlich gestorben ist, wurde bei der Feier in einer Gedenkminute gedacht.