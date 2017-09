Überlingen Biniossek und Diestel reagieren irritiert auf Vorschlag der CDU

Nach dem Antrag der CDU für ein Parkdeck unter dem Uferpark haben sich Linken-Stadtrat Roland Biniossek und BÜB-Sprecher Dirk Diestel zu Wort gemeldet. Sie hätten von Anfang an ein unterirdisches Parkhaus beim Uferpark gefordert, um die Platanenallee zu erhalten. Dennoch befürworten sie die Idee der CDU.

Irritiert reagiert hat Roland Biniossek, Stadtrat der Linken, auf den Vorschlag seiner Ratskollegen von der CDU, Günter Hornstein und Ulrich Krezdorn, ein Parkdeck unter dem Uferpark zu bauen. "Wir, Die Linke, hatten gerade im Zusammenhang mit der Erhaltung der Platanenallee immer gesagt, dass die Planung für den Westpark noch angepasst werden kann", schreibt er in einer Stellungnahme. "Das hatten die beiden Herren der CDU damals heftig bestritten mit Verweis auf den Bürgerentscheid. Nun geht's plötzlich doch." Zwar halte auch Biniossek das Parkdeck für "grundsätzlich sinnvoll", allerdings glaubt er das der Vorstoß der CDU hauptsächlich der "Bespielung des Projektes Westbahnhof" diene. "Also soll dessen Eigentümer auch den Löwenanteil bezahlen und nicht die SWÜ, also die Stadt."

Auch Dirk Diestel, der mit der Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume (BÜB) für den Erhalt der Platanenallee gekämpft hat, ist überrascht vom Vorschlag der CDU: "Grundsätzlich ist es natürlich schon die Forderung der BÜB nach einem großflächigen Parkhaus unter dem LGS-Gelände gewesen, so wie es in der Wettbewerbsausschreibung gefordert war", schreibt er. "Damit wäre auch die Platanenallee erhalten geblieben, wenn man sich die Entwürfe der unterlegenen Architekten anschaut. Alle, außer Frau Mommsen, wollten sie zumindest größtenteils erhalten."

Dennoch habe er mit dem Thema abgeschlossen: "Aber ein Wenn und ein Wäre hilft uns nicht mehr, die Bäume sind weg", schreibt Diestel, betont aber, dass dies seine persönliche Meinung und nicht die offizielle Meinung der BÜB sei. Deshalb stimme er dem Vorschlag der CDU absolut zu, "wobei ich die 75 Plätze als viel zu wenig ansehe". Außerdem hoffe er nicht, dass die "angeblich provisorischen Plätze auf dem Areal der früheren Villa Wagner Dauerzustand werden".