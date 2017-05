Überlingen Bienenschwarm sorgt für Feuerwehreinsatz in der Franziskanerstraße

Bienenschwarm sorgt für Feuerwehreinsatz in der Franziskanerstraße

Weil sich ein Bienenschwarm unter einem Dachvorsprung in der Franziskanerstraße niedergelassen hat, muss die Feuerwehr ausrücken. Mithilfe von Imker Siggi Wehrle gelingt es, die Tiere umzusiedeln.

Zu einem Einsatz der besonderen Art rückte die Überlinger Feuerwehr am Dienstagnachmittag in die Franziskanerstraße aus: Ein Bienschwarm hatte sich unter einem Dachvorsprung niedergelassen. Der Imker Siggi Wehrle (Bild) wurde verständigt. Mit Hilfe einer Drehleiter konnte er die Bienenkönigin und die Schwarmtraube in eine Bienenkiste umsiedeln, beschreibt SÜDKURIER-Leser Dirk Munck, der die Szenrie von seiner benachbarten Apotheke aus beobachtete. Auch zahlreiche Passanten beobachteten die Aktion.