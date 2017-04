Überlingen/Biel Biel statt Überlingen? Was AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel in die Schweiz zieht

Sie gehört seit dem Wochenende zum Führungskader der AfD. Nun wurde bekannt, dass Alice Weidel, die stets Überlingen als Wohnort angibt, auch mit Wohnsitz in Biel in der Schweiz gemeldet ist. Sie bestätigte, dass dort auch ihre Kinder wohnen – "aus Sicherheitsgründen", wie sie sagte.

"Politische Korrektheit" ist nicht ihr Ding. Wie Alice Weidel beim Parteitag der AfD am vergangenen Wochenende in Köln sagte, gehöre politische Korrektheit „auf den Müllhaufen der Geschichte“. Nun steht die Ökonomin, die von der AfD zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im September gewählt wurde, vor der Frage, ob es politisch korrekt ist, an der Spitze einer rechtskonservativen Partei zu stehen und gleichzeitig den Alltag zu Teilen im Ausland zu verbringen. Wie die Schweizer Zeitung "Bund" schreibt, lebt Alice Weidel in Biel. Ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt zeuge von ihrer Anwesenheit. Die "Berner Zeitung" vermeldete am Donnerstag, dass der Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit der Stadt Biel auf Anfrage bestätigt habe, dass sie in Biel offiziell gemeldet sei.

Auf SÜDKURIER-Anfrage wiederum sagte Alice Weidel am Donnerstag, dass sie mit Hauptwohnsitz in Überlingen gemeldet ist und hier ihren Lebensmittelpunkt habe. Sie bestätigte, dass ihre beiden Kinder in der Schweiz wohnen. Auf die Frage, ob die Kinder dort bisher schon Schule oder Kita besucht hätten, bestätigte Weidel ebenfalls. Die Frage, ob es sich bei den Kindern um ihre eigenen oder um die Kinder ihrer Lebensgefährtin handle, verwies sie an ihre Pressestelle und kündigte an, dass es dazu keine Antwort geben werde, genauso wenig wie über das Alter der Kinder. Sie begründete den Wohnort ihrer Kinder in der Schweiz mit "Sicherheitsgründen".

In Überlingen trat die 38-Jährige – abgesehen vom Landtagswahlkampf 2015 – öffentlich bislang nicht in Erscheinung. Am Donnerstag war sie auf dem Weg ins Kino, das sie gemeinsam mit zwei Jugendlichen, die sie als ihre Neffen vorstellte, betrat. Sie ließ sich in der Franziskanerstraße ablichten. Der Science Fiction Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" stand auf ihrem Programm.