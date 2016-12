Überlingen Bibliothekarin Bärbel Frei ist Lobbyistin für Leselust

Bärbel Frei ist engagierte Kämpferin für die Überlinger Stadtbücherei und deren Bildungsaufgabe. Im Gemeinderat eckt sie im Kampf um Budget und Personal auch mal an.

Nicht immer hatte Bibliothekarin Bärbel Frei eine so schmucke Bücherei wie seit 20 Jahren im ehemaligen Torkelgebäude des Spitalweinguts. "Als ich angefangen habe, war das furchtbar", erinnert sich die Lobbyistin für Leselust, die seit 40 Jahren die Regie über eine wichtige kommunale Bildungseinrichtung hat. 1976 stapelten sich die Bände in einem engen Raum des Obergeschosses in der Greth, der von einem Eingang aus Richtung Hofstatt über eine schmale Treppe zu erreichen war. Sukzessive erkämpfte sich Frei schon dort mehr Raum, Luft und Licht. Erst in ihrem 20. Jahr durfte sie in das umgebaute denkmalgeschützte Gebäude in der Spitalgasse umziehen, das vom ersten Bürgerfonds der Stadt auf attraktive Weise saniert worden war.

Längst haben auch die Neuen Medien wie DVDs, Musik CDs und elektronische Spiele die Bücherei erobert. Insbesondere die Nachfrage nach Musik habe allerdings in Zeiten von Streamingdiensten auch schon wieder deutlich nachgelassen, sagt Bärbel Frei. Dafür gehört Überlingen seit einiger Zeit dem Verbund Onleihe Bodensee-Oberschwaben an, über dessen App viele Bücher in elektronischer Form zugänglich sind und befristet ausgeliehen werden können. Gemeinsam mit 14 anderen Einrichtungen besteht ein Pool an Bänden, deren Verfügbarkeit mit dem Handy überprüft werden kann.

Braucht es heute in Zeiten von E-Book und Internet überhaupt noch eine Bücherei? "Ja natürlich", reagiert Bärbel Frei geradezu entsetzt auf so eine Frage. "Ohne das wäre eine Stadt ganz schön arm dran." Frei sieht in ihrer Einrichtung einen wichtigen Beitrag zu Infrastruktur und Lebensqualität, der für das "Recht auf Bildung" jedes Bürgers steht.

Die gebürtige Freiburgerin hatte mit 21 das abgeschlossene Studium in Stuttgart in der Tasche. Seit vier Jahrzehnten steht und fällt die Stadtbücherei mit Bärbel Frei, der es an Selbstbewusstsein nicht fehlt. Dass die kommunale Beratungsfirma Allevo die Einrichtung als freiwilliges kommunales Angebot pflichtgemäß bei den potenziellen Streichposten einsortiert hatte, machte Bärbel Frei keine großen Sorgen. "Das wurde nicht ernsthaft erwogen." An anderer Stelle war sie allerdings schon besorgt, wenn sie Begeisterung und Verständnis für die Bücherei schwinden sah.

Im Gemeinderat ist die Leiterin daher auch schon angeeckt, wenn sie mit Verve für ihr Budget, ihr Personal und damit für ihre Lesekunden kämpfte. Frei wehrte sich bis zu letzt vehement gegen die Einführung einer Jahresgebühr für Nutzer der Stadtbücherei im Jahr 2005 und machte sich in den Gremien nicht nur Freunde. "Es waren zunächst 12, heute sind es 15 Euro", sagt sie: "Ich weiß, das ist nicht besonders viel. Aber wir haben unmittelbar danach zahlreiche Kündigungen bekommen." Auch die Ausleihzahlen seien in den Jahren danach zunächst um rund 11 Prozent zurückgegangen -von mehr als 180 000 auf 162 000. Aus Rückmeldungen von Lesern weiß Frei, dass hier ein Zusammenhang besteht. Erst ein Viertel des Aderlasses konnte die Bücherei inzwischen wieder ausgleichen und liegt derzeit bei gut 167 000 Ausleihe.

Beliebt ist der Lesebereich beim Eingang, der stets gut besucht ist. "Der dürfte durchaus größer sein", sagt Frei. Denn dort liegen nicht nur aktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus, viele Besucher kommen auch mit ihrem Laptop und nutzen das erste öffentliche WLAN, das es in der Stadt gab. Die architektonische Wirkung der Bücherei beeindruckt nach wie vor.

Lektüre einer Bibliotheksleiterin

Was liest die Leiterin einer Bücherei? Bärbel Frei, die amerikanische Romanautoren bevorzugt, hat schnell einige Empfehlungen parat. Auch abseits der hiesigen Bestsellerlisten hat sie einige Tipps. Wie "Die Fotografin" von William Boyd oder "Die Baltimores" von Joel Dicker. Natürlich nimmt sie auch politische und wirtschaftspolitische Neuerscheinungen unter die Lupe. "Wem gehört die Welt?" von Hans-Jürgen Jakobs hat es ihr im Verlauf des Jahres besonders angetan. Die Hitlisten der Bücher bürgen zwar nicht immer für Qualität. Doch das neueste Buch "Wunder wirken Wunder" von Mediziner, Moderator und Autor Eckart von Hirschhausen überzeugte auch die Bücherexpertin Bärbel Frei. (hpw)