Überlingen Bewegtes Morgengebet im Museumsgarten

Jeden Dienstagmorgen leitet Diakon Matthias Hoppe im Juli das bewegte Morgengebet im Museumsgarten.

Überlingen liegt verträumt und ruhig da, es schläft noch. Irgendwo in der Ferne der Altstadt scheppert leise die Müllabfuhr, ein paar Turmfalken umkreisen den im Morgenlicht hell erscheinenden Münsterturm. Über den Dächern von Überlingen im Garten des städtischen Museums wird mit Weitblick und mit Wort, Tanz, Gebärde und Meditation der Tag begrüßt: Knapp 20 Menschen waren zum ersten bewegten Morgengebet gekommen.

Jeden Dienstagmorgen leitet Diakon Matthias Hoppe im Juli das bewegte Morgengebet im Museumsgarten. Die Idee dazu kam im vergangenen Jahr vor Ort: "Hier möchte ich mal tanzen." Doch es gäbe schon zu viele Abendveranstaltungen, morgens aber fast keine. Daraus entstand die Idee des bewegten Morgengebets. Und nun ist es soweit – doch 7.30 Uhr ist sehr früh. "Das ist nicht meine Zeit, Ich muss meinen Rhythmus ändern", gesteht Diakon Hoppe. Das geht auch anderen so, vielleicht hat er deswegen nur mit fünf Teilnehmern zu solch früher Stunde gerechnet. Doch knappe 20 sind es geworden und das macht Hoppe fast sprachlos vor Freude.

Es ist noch kühl unter den mächtigen Bäumen im Museumsgarten. Die Freunde des Morgengebets stehen im Kreis und lauschen andächtig dem Gebet und der Predigt von Diakon Hoppe: Der Sturm auf dem See aus dem Evangelium nach Matthäus ist sein Thema, der Sturm gehorchte Jesus und es trat völlige Stille ein. Mit den ersten Tanzschritten wird die Morgenkühle verdrängt und Energie für den Tag getankt: "Ich bin wichtig, ich lass mich nicht vom Alltag verschlucken", gibt Hoppe den Teilnehmern mit auf den Weg. Psalm 36 ist das Thema für das Körpergebet und die Körpermeditation. Mit weit ausgestreckten Armen greifen sie nach dem tiefblauen Himmel: "Du bist so gut, wie der Himmel reicht." Zum Vater Unser läutet das Münster kurz, es ist 8 Uhr. Mit dem Tanz zum Segen entlässt Diakon Hoppe gestärkte und glückliche Menschen in den Tag: "Den Tag tanzend beginnen, das ist ein Traum, das Licht, der Garten, ein schöner Platz", lobt Teilnehmer Karl-Heinz Heller.

Bewegtes Morgengebet: Dienstags im Juli (11.,18. und 25. Juli), 7.30 Uhr im Garten des städtischen Museum.