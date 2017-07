Überlingen Bewährungsstrafen: Familie auf Diebestour im Supermarkt

Eine Mutter, zwei Söhne und eine Tante haben im großen Stil Waren im Kaufland in Überlingen-Nußdorf gestohlen und sind dabei simpel, aber raffiniert vorgegangen. Der Supermarktleiter hatte die Band nach einem Verdacht beobachtet und ertappt. Nun mussten sich die Diebe vor Gericht verantworten.

Mit Kopfschütteln auf der einen und Erleichterung auf der anderen Seite reagierten Zuschauer und Angeklagte auf das Bewährungs-Urteil, das Richter Franz Klaiber den vier mehrfach vorbestraften Familienmitgliedern bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Konstanz verkündet hatte. Dort hatten sich eine 49-jährige Mutter, deren Schwester und zwei Söhne der Mutter wegen schweren Bandendiebstahls zu verantworten. Da der jüngste Sohn zur Tatzeit erst 18 Jahre alt gewesen ist, war das Jugendschöffengericht mit eingebunden.

Von Dezember 2013 bis Februar 2014 hatten die vier Angeklagten Waren im Wert von über 4000 Euro aus dem Kaufland in Überlingen-Nußdorf entwendet: Elektroartikel, Lebensmittel, Haushaltsgeräte, einen Blumenstrauß, CDs, Tiernahrung, einen Teppich, Schuhe, Kleidung, Spielzeug, Computer-Zubehör und vieles mehr.

Der 22-Jährige arbeitete als Aushilfe. Abends kamen die Familienmitglieder zum Einkaufen – legten aber nur einen Bruchteil aufs Laufband der Kasse. Den Großteil der Sachen sammelte der via SMS informierte Sohn mit seinem Gitterwagen für Kartons auf, brachte sie ins Lager und seilte sie an einer Rampe in Einkaufstaschen über eine Mauer ab. Dort wurden sie von den "Einkäufern" abgeholt. Die Gegenstände hatte der Sohn auf seinem Laptop dokumentiert. Auswertung und Zuordnung von Fotos und SMS durch die Kripo dauerten, sodass der Prozess erst dreieinhalb Jahre nach der Tat anberaumt werden konnte.

Auf Anregung eines Rechtsanwalts sondierten die anderen Anwälte mit ihren Mandanten und Staatsanwalt Nippgen die Lage. Anschließend gestanden die Söhne und die Mutter die Taten, auf etliche der neun Zeugen konnte verzichtet werden. Alle drei entschuldigten sich bei den Geschädigten und erklärten, dass sie den Schaden im Sinne eines Täter/Opfer-Ausgleichs wettmachen wollten. Der 22-Jährige nahm die Hauptschuld auf sich, denn die Mutter sei zu Beginn noch im Gefängnis gewesen. Als sie herauskam, habe er sie mit reingezogen. Er benannte Geldmangel als Grund für die Diebstähle. Die Hälfte seines Lohns habe er dem Vater zur Abzahlung des Hauses gegeben. Sein Bruder habe ihm nur geholfen. "Und meine Mutter ist ein bisschen krank: Sie kann nicht unterscheiden, was richtig oder falsch ist. Dieses Problem habe ich auch ein wenig."

Wie er dem ehemaligen Mitarbeiter auf die Schliche kam, schilderte der Verkaufsleiter des Marktes. Nach dem Hinweis der Putzfrau auf zurückgelegte Sachen hatte er sich auf die Lauer gelegt und den damals 18-Jährigen und dessen Helfer beobachtet. Nachdem auch eine ehemalige Kassiererin beobachtet hatte, dass die vierte Angeklagte regelmäßig an den Streifzügen teilgenommen hatte, räumte auch diese ihre Mittäterschaft ein.

Angeklagt waren der 22-Jährige und dessen Mutter auch wegen gemeinschaftlichen Diebstahls: Sie hatten im November 2016 rund 450 Euro in einem Münzgeldautomaten der Sparkasse Überlingen gefunden. Wegen falschen Bedienens hatte der Automat die Menge nicht geschluckt. Dem Einzahler, einem Kellner, war nicht die volle Summe gutgeschrieben worden. Das hatten die "fröhlichen Entdecker" auf ihr Konto eingezahlt, wie die Videoaufnahmen bewiesen. Nun war die Freude beim Kellner: Die 49-Jährige gab ihm einen Teil des Geldes zurück, der Rest folge. Die Polizeibeamtin berichtete auch von im Haus gefundenen Waren eines Drogeriemarktes im Wert von 1000 Euro und bezeichnete die Familie als eingespieltes Team.

Alle Angeklagten sind mehrfach vorbestraft wegen Betrugs, Diebstählen, Beleidigung, und Urkundenfälschung. Die meisten Taten gehen auf das Konto der 49-jährigen. Sie mündeten letztlich in einer Gefängnisstrafe. Rund elf Monate saß sie ab, die andere Hälfte war ihr erlassen worden. "Ein Geschenk", so der Staatsanwalt. Wegen des doppelten Bewährungsbruchs hätte diese nicht erlassen werden dürfen. Ein Geschenk, das sie jedoch nicht zu würdigen wusste, so der Richter mit Blick auf die kurz nach der Entlassung begangenen Diebstähle, die sie, getrieben von Kauf- und Mitnehmzwang, begangen hatte, erklärte sie hauchend.

Der Staatsanwalt wertete die Taten als schweren Bandendiebstahl, den Vorgang als "eigentlich simpel, aber völlig raffiniert". Alle Angeklagten seien völlig unverfroren und gleichgültig vorgegangen. Für die Mutter forderte er zwei Jahre Gefängnis ohne Bewährung, bei den Söhnen und deren Tante ebenfalls Gefängnisstrafen, jedoch zur Bewährung.

Die Rechtsanwälte hoben auf die schwierigen, desolaten Familienverhältnisse ab, die auch die Jugendgerichtshilfe geschildert hatte. Die Speicherung der Fotos zeuge von jugendlichem, unüberlegten Handeln. Unter Bandendiebstahl stelle er sich eine durch die Lande ziehende organisierte Gruppe vor, so ein Verteidiger. Sie empfahlen psychotherapeutische Behandlung und Bewährungshelfer, verwiesen bei allen dreien auf eine gute Sozialprognose, da sie in Arbeitsverhältnissen stehen und sich gewandelt hatten. Sie hoben auf den Willen zur Wiedergutmachung und die Geständnisse ab und wollten für alle Bewährungsstrafen – die sie auch erhielten. Viel Kluges und Vernünftiges sei gesagt worden, sagte Richter Klaiber. Er verurteilte den 22-Jährigen und die 55-jährige Tante zu 16 Monaten Gefängnis, den 23-Jährigen zu 18 Monaten und die 49-Jährige zu zwei Jahren.

Mutter im Fokus

Auf die 49-Jährige Mutter ging Richter Klaiber in seiner Urteilsverkündung besonders ein. Es wäre das einfachste gewesen, ihr keine Bewährung zu geben. Es hieß, sie klaue wie ein Rabe, verführe ihre Kinder zum Diebstahl und sei völlig uneinsichtig. "Kommt aus dem Knast und macht gerade wieder weiter." Der vom Anwalt empfohlene Täter/Opfer-Ausgleich und das Geständnis habe weniger beeindruckt als sie selbst: Sie, die dringend Hilfe brauche, habe gezeigt, dass sie sich im vergangenen halben Jahr ernsthaft anstrenge, auf die Beine zu kommen. Die Angeklagte arbeitet in Vollzeit als Verkäuferin, hat dazu noch einen 450-Euro-Job, will in einer eigen Wohnung leben "ohne Kinder, ohne Mann – und ohne Straftaten".

Ob ihr dir Wende gelinge, sei sehr fraglich, so Richter Franz Klaiber. "Sie bekommen die Bewährungschance – aber sie hängt am seidenen Faden. Ich habe großen Zweifel, dass Sie es schaffen. Zeigen Sie uns, dass Sie das Vertrauen verdient haben", so seine Aufforderung. (keu)