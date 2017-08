Bodenseekreis Bettina Dreiseitl: "Bürgerbeteiligung ist ein Muss"

Bettina und Herbert Dreiseitl aus Überlingen sind Experten für die kommunale Anpassung an den Klimawandel. Sie sprechen über die Herausforderungen, ihre Arbeitsbedingungen, lokales Engagement und persönliche Eindrücke

Sie haben 2015 an der UN-Weltklimakonferenz in Paris teilgenommen und einen Vortrag gehalten, stecken also sehr tief im Thema Klimawandel drin. Müsssen wir hier am Bodensee mit einer Häufung von Starkregen-Ereignissen und heftigen Stürmen rechnen?

Herbert Dreiseitl: Das sind ganz unmittelbar die Auswirkungen des Klimawandels. Diese Häufung von beispielsweise starken Stürmen, die oft unberechenbar und nicht genau vorhersehbar sind, ist bereits hier angekommen, wie wir alle merken. Gerade im Hinblick auf das Thema der Landesgartenschau "Natürlich und Ufernah" können wir hier vor Ort tolle Ideen dazu entwickeln.

Sie haben im April ein Headquarter in Boston bezogen und arbeiten beide für den dänischen Ramboll-Konzern als Planer, Forscher und Entwickler im Bereich Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels. Ist New York bereits in Gefahr hinweggespült zu werden oder etwa Boston?

Herbert Dreiseitl: Die großen Küstenstädte in den USA, ich nenne mal New York, Boston oder San Franzisco, sind teilweise auf kleinen Inseln entstanden und konnten nur durch Landgewinnung wachsen. Es ist praktisch aufgefülltes Land, das nur wenige Zentimeter über dem Meeresspiegel liegt. Die Städte sind daher in der Tat gefährdet. Bei einem Orkan und gleichzeitiger Springflut, wie es bei Neumond vorkommen kann, kommt es zu extremen Hochwasserereignissen. Was es früher nur alle hundert Jahre mal gab, tritt mittlerweile innerhalb weniger Jahre auf. Eine Folge des Klimawandels. Wir entwickeln also weltweit Konzepte, um Städte und deren Uferbereiche zu schützen.

Sie haben von 1995 bis 2000 bei der Gestaltung des Potsdamer Platz in Berlin mitgearbeitet. Am 22. Juni 2017 waren sie Teilnehmer des Welt-Kongress-Grün (WGCI) in Berlin mit 800 Teilnehmern. Berlin ist ja eine sehr grüne Stadt, dennoch sind am 29. Juni 2017 Autobahnen, U-Bahnen und Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr rief den Katastrophenfall aus. Was kann Berlin tun, um mit derartigen Starkregenereignissen besser fertig zu werden?

Herbert Dreiseitl: Zum einen sind da langfristige Maßnahmen unumgänglich, das sind globale Aufgaben, wo jeder Beitrag zählt und wir alle etwas tun können. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes, eine umweltverträglichere Landwirtschaft mit weniger Fleisch, schadstofffreiere Mobilität, also weniger Autos mit Verbrennungsmotor, mehr Fahrräder und mehr Öffentlicher Nahverkehr. Zum anderen sind es auch gezielte Maßnahmen, die wir seit 35 Jahren propagieren und weltweit bauen, wie eine dezentrale Speicherung des Wassers, Regenrückhaltung und oberflächige Systeme, die auch mit Wolkenbrüchen fertig werden. In Kopenhagen, Singapur und Tianjin, um nur drei Beispiele zu nennen, waren wir bereits sehr erfolgreich damit.

Hier am Bodensee müssen wir aber doch bestimmt nicht mit einer Überflutung durch den Anstieg des Wasserspiegels rechnen?

Herbert Dreiseitl: Indirekt schon. Wir hatten letztes Jahr einen sehr hohen Wasserspiegel und kennen die Wirkung von Starkregen und Erosion zum Beispiel aus der Marienschlucht, die endlich wieder saniert und behutsam erschlossen werden soll. Eine ganz andere Auswirkung ist aber der Wassermangel. Ich war vor kurzem auf der Alm in Schönenbach in Vorarlberg. Die Region zählte bisher zu den Niederschlagsreichsten in Europa. Dort versiegten vor kurzem die Bäche und die Almen brauchen eine Notwasserversorgung. Das wird auch hier, meiner Meinung nach, zum Thema werden. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits.

US-Präsident Donald Trump ist ja aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Erschwert das Ihre Arbeit in den USA, welche Bedingungen finden Sie vor?

Bettina Dreiseitl: Ich habe eine Viertelstunde nach diesem Ausstieg bereits eine E-Mail von Bostons Bürgermeister Marty Walsh erhalten, in der er sein Festhalten an dem Abkommen bekräftigt. Er möchte Boston klimafit machen und viele andere Kommunen in den USA tun es ihm gleich. Also ganz im Gegenteil, die sehr unabhängigen Städte und Kommunen gehen ihren eigenen Weg konsequent weiter und entscheiden und handeln selbstständig und unabhängig.

Was hat sie beide denn persönlich in den USA am meisten überrascht, worin sehen Sie einen Bezug zu Überlingen?

Bettina Dreiseitl: Bürgerbeteiligung ist ein Muss. Die Städte setzen neben Dialog sehr stark auf Soziale Medien wie Twitter oder Facebook. Die Wertschätzung und das Entgegenkommen gegenüber Betroffenen ist sehr groß. Das hat eine starke Identifizierung mit der betreffenden Maßnahme zur Folge. Das kann uns hier Vorbild sein für unsere Landesgartenschau.

Herbert Dreiseitl: Mich hat überrascht, wie schnell und konsequent die im Vergleich zu Überlingen riesigen Städte mit ihren Häuserschluchten und mehrspurigen Straßen ein Fahrradsystem durchgesetzt haben. Es funktioniert perfekt und ich nutze es auch. Man sieht viele Businessleute mit Anzug, Krawatte und mit Sturzhelm. Das wünschte ich mir auch hier.

Wie steht es denn mit Ihren Ambitionen für die LGS? Können Sie sich von Amerika aus hier weiter einbringen?

Herbert Dreiseitl: Aber selbstverständlich. Wir sind Überlinger und haben großes Interesse an unserer geliebten Heimatstadt und viele emotionale Verbindungen hierher. Nach wie vor werden wir uns auch für die LGS engagieren. In diesem Zusammenhang interessieren uns ganz besonders Vorstellungen von schwimmenden Gärten oder das Ebersbächle. Wir haben viele Ideen und große Erfahrungen mit solchen Projekten und möchten uns gerne mit einem besonderen Schmankerl für Überlingen einbringen.

Zu den Personen

Herbert Dreiseitl, geboren 1955 in Ulm, ist Bildhauer, Künstler, Landschaftsarchitekt und interdisziplinärer Stadtplaner. Er wurde 2011 mit dem Urban Edge Award der Universität Wisconsin-Milwaukee ausgezeichnet.

Bettina Dreiseitl, geboren 1965 in Wien, studierte Landschaftsökologie in Wien. Sie arbeitet als Managing-Consultant im Liveable Cities Lab der Ramboll-Gruppe in Deutschland und Boston.