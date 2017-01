Überlingen Betrugsversuch: Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus

Als ein 75-jähriger von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wird, weil sein Name im Zusammenhang mit einer Straftat gefallen sei, wird der Mann stutzig und informiert die richtige Polizei. Die warnt nun vor Betrugsanrufen.

Ein 75-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag, gegen 9 Uhr, einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten, bei dem ihm ein angeblicher Polizeibeamter erklärte, dass die Polizei zwei Männer festgenommen habe und diese unter anderem auch den Namen des 75-Jährigen genannt hätten. Auf Nachfrage, warum die Polizei mit unterdrückter Rufnummer anrufe, habe der Anrufer erklärt, nochmals anzurufen. Beim kurz darauffolgenden erneuten Anruf erschien die Rufnummer des Polizeireviers Überlingen im Display des Angerufenen, heißt es im Polizeibericht.

Nach Fragen zu Online-Banking und Vermögen gab der Anrufer, der keinen Namen genannt hatte, den Hörer an einen Kollegen weiter, da er Akten holen müsse. Der Kollege, der sich als Marin Bach, "Bach wie See", vorstellte, führte das Gespräch weiter, bis der Angerufene Zweifel an der Vorgehensweise der Polizei äußerte. Das Gespräch wurde schließlich von Anrufer mit Verweis auf die Notrufnummer 110 beendet.

Die Polizei vermutet, dass über eine sogenannte Voice-over-IP-Nummer angerufen wurde und stellt klar, dass Polizeibeamte nicht nach Kontonummern oder Geheimzahlen fragt. Vielmehr warnt die Polizei davor, persönlichen Daten zu nennen. Bei Zweifeln sollte zudem ein Rückruf beim Anrufer vereinbart werden und die Rufnummer mit der der angeblichen Polizeidienststelle abgeglichen werden.

Ob durch die falschen Polizeibeamten weitere gleichartige Anrufe getätigt wurden, ist bislang nicht bekannt, schreibt die Polizei.