Überlingen/Markdorf Betrugsmasche: Täter spähen Pin aus und stehlen Geldkarte

Der Polizei wurden bislang sechs Fälle aus Überlingen und Markdorf gemeldet, in denen Diebe Scheckkarten entwendet und anschließend Geld an Automaten abgehoben haben.

In Überlingen kam es zuletzt am vergangenen Freitag, gegen 14 Uhr, beim Einkaufszentrum an der Lippertsreuter Straße zu solch einem Vorfall. Eine 70-Jährige wurde gefragt, ob sie eine Münze wechseln könne. Nach einem Geldwechsel bemerkte die Frau, dass ihre Euroscheckkarte fehlte, und ließ diese sperren, teilt die Polizei mit.

Hierbei wurde festgestellt, dass mit der Karte 1000 Euro Bargeld abgehoben worden waren. Es wird davon ausgegangen, dass die Diebe die Pin ausspähen, etwa beim Bezahlen, bevor sie die Opfer ansprechen, warnt die Polizei vor der Masche.