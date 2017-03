Überlingen Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Erst auskundschaften, dann ausrauben: Überlinger mit den Namen Gertrud und Helmut haben am Mittwochabend Anrufe erhalten, in denen ihnen vorgegaukelt wurde, mit der Polizei zu telefonieren. Gefragt wurde nach Wertgegenständen und Bargeld im Haushalt.

Einen Schrecken einjagen. Durch Verwirrung an persönliche Daten gelangen. Das Ziel: einen möglichen Tatort ausbaldowern (auskundschaften), wie es im Fachjargon der Polizei heißt. "Hier spricht die Polizei", so meldete sich ein Unbekannter am Telefon bei Gertrud aus Überlingen am vergangenen Mittwochabend nach 20 Uhr. Ihren vollständigen Namen möchte die Überlingerin hier nicht nennen.

Bei einer Festnahme sei Polizeibeamten Diebesgut in die Hände gefallen, das der Angerufenen gehöre, erklärte der angebliche Polizist am Telefon. Nun wolle man sicherstellen, dass es zu keinem Einbruch bei ihr käme. Angaben über Wertgegenstände und Bargeld im Haushalt wurden verlangt. Im Display ihres Telefons konnte Gertrud die Rufnummer des hiesigen Polizeireviers erkennen. Möglich ist dies durch das sogenannte Spoof-ID-Verfahren, eine Methode, mit der ein Telefonanruf mit einer vorgetäuschten Rufnummer stattfinden kann. Ungeschützte Telefonnetze, wie beispielsweise in einigen osteuropäischen Ländern üblich, ermöglichen diese Täuschung. Vor etwa drei Wochen hätten Angerufene sogar die Notrufnummer 110 auf ihren Telefonen gesehen, berichtet Polizeipressesprecher Fritz Bezikofer.

Am Mittwochabend meldeten sich beim Polizeirevier Überlingen gleich sechs Betroffene, davon drei mit dem Vornamen Gertrud. "Die Täter versuchen, sich über die Namen zu orientieren, um sich möglichst an ältere Mitbürger zu wenden. Denn bei denen sind der Schreck und die Verwirrung am größten", erklärt Fritz Bezikofer. So hießen die Opfer der Telefonanrufe in Überlingen Gertrud, Helmut und so weiter. Organisierte Kriminalität stecke dahinter und Anrufe dieser Art erfolgten immer konzentriert und geballt. "Und dann ist erstmal wieder Ruhe bis zum nächsten Mal", sagt der Polizeipressesprecher.

Im Falle von Gertrud meldeten sich die Täter, besonders dreist, am darauffolgenden Tag zur Mittagszeit erneut und wollten wissen, ob sie alleine zuhause wäre. Alle Angerufenen hätten richtig reagiert, keine Angaben gemacht und sich an die Polizei gewendet, erklärt Bezikofer. Schockanrufe kommen immer wieder vor. In Überlingen gaben sich die Täter diesmal als Polizeibeamte aus. Oft wird aber auch der Enkeltrick versucht. Großeltern wird Geld für eine dringende Operation des verletzten Enkels oder für einen Rechtsanwalt für den plötzlich in Haft sitzenden Enkel entlockt. Abstruse Geschichten, etwa schnell das Bargeld von der Bank nach Hause holen, da es dort nicht mehr sicher ist, wirken zwar nur bei einem geringen Teil der Opfer. Das kalkulieren die Täter aber mit ein und rufen einfach entsprechend viele Menschen an. Das so erbeutete Geld, oft mehrere 10 000 Euro, wird dann mittels anonymer Überweisung sofort ins Ausland transferiert. Meist gelingt es nicht, die Täter, die auch aus dem Ausland operieren, zu überführen. In der Verwirrung, die auf den Schreck folge, sei es allzu menschlich, dass der ein- oder andere Dinge preisgebe, die er sonst nicht am Telefon erzählen würde. "Niemals", betont der Polizeipressesprecher jedoch, "verlangt die Polizei am Telefon die Herausgabe von persönlichen Daten."

Das rät die Polizei

Polizisten fragen nie telefonisch oder auf der Straße nach persönlichen Daten. Alle Geschichten, die solche Fragen rechtfertigen sollen, sind erfunden. Die im Display angezeigten Rufnummern der Polizeireviere oder Notrufe sind manipuliert. Daher ist es unbedingt notwendig, keinerlei Angaben gegenüber den Anrufern zu machen, auch kein Geld auszuhändigen oder Software auf den PC zu laden. Nicht immer tarnen sich die Betrüger als Polizisten. Fragen nach dem Namen des Anrufers und die Kontaktaufnahme mit der Polizei klären den Betrug schnell auf. Ältere Menschen sollten überprüfen, ob sie ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen. Vornamen lassen Rückschlüsse auf das Alter zu.