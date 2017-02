Überlingen Besuchshund Lotte erobert die Herzen im Augustinum

Seit der Ausbildung bei den Maltesern, besucht Mareike Rath mit ihrer Golden-Retriever-Hündin regelmäßig die Bewohner des Augustinums in Überlingen. Die Malteser suchen weitere Ehrenamtliche.

Bekannt wie ein bunter Hund: Wenn die Golden-Retriever-Hündin in das Gartencafé des Augustinums in Überlingen spaziert, dann weiß jeder, dass Lotte wieder da ist – in Begleitung von Mareike Rath. Die beiden sind in einer Mission der Malteser unterwegs: Seit ihrer Ausbildung zum Besuchshund erfreut Lotte jede Woche die Bewohner und Bewohnerinnen der Seniorenresidenz.

Wenn Lotte munter von Bewohner zu Bewohnerin spaziert, dann beginnen die Augen zu leuchten. Die verkrampften Hände einer Bewohnerin, die an Demenz erkrankt ist, lösen sich bei der Berührung mit dem Hund. Ein zartes Lächeln huscht über das Gesicht. „Jetzt haben wir unsere Freundschaft geschlossen“, freut sich eine andere Bewohnerin, als Lotte ihr hingebungsvoll die Pfote reicht.

Mit Begeisterung schauen die Senioren Lotte dabei zu, wie sie, zwischen Kaffee und Kuchen, ihre neuesten Kunststücke präsentiert. Zur Belohnung gibt’s Hundekuchen und eine extra Streicheleinheit. Im Sommer finden die Nachmittage mit Lotte meistens im Garten statt, sodass Lotte munter den Leckerbissen hinterher rennen kann, die die Bewohner werfen. Lachend erinnert sich Mareike Rath mit einer Bewohnerin an einen Nachmittag, an dem man das in dem Innenraum des Gartencafés versucht habe. Während Lotte gekrault und gefüttert wird, kommt Mareike Rath mit den Menschen ins Gespräch. Thema Nummer eins? Selbstverständlich Lotte.

Die Hündin scheint oft genau zu wissen, wo sie gerade am meisten gebraucht wird. "Manchmal steht sie plötzlich auf und geht zu einem Tisch am anderen Ende des Raumes", sagt Mareike Rath. Ein andermal sei Lotte jeden Besuchsnachmittag längere Zeit bei einer bestimmen Frau geblieben. Die Hündin spürte sehr genau, dass die Frau eine schwere Zeit durchmachte.

Mareike Rath, die als Lehrerin an der Grundschule Mühlingen arbeitet, ist immer wieder aufs Neue erstaunt, was die Begegnung mit Lotte bei den Senioren auslöst: Der Hündin gelingt es, die Zuneigung und die Freude auch all denen zu entlocken, die sich dem Kontakt gegenüber Menschen verschlossen haben. Mit Freude erinnert sich Mareike Rath an eine Bewohnerin, die ihre Augen für gewöhnlich geschlossen hielt. Nur als das Stichwort fällt „Lotte kommt!" öffnete sie ihre Augen.

Auch Mareike Rath selbst empfindet die wöchentlichen Besuche als Bereicherung: „Die Freude der Menschen und die Begegnungen, die man hat, geben einem unendlich viel“, sagt die 27-Jährige. Auch sei die eine Stunde in der Woche eine Zeit, in der man abschalten könne – eine „Ruheoase“.

Die Ausbildung bei den Maltesern lässt einem viel Freiraum. Die Arbeitszeiten sind flexibel, gewünscht wird eine Stunde pro Woche. Aber die Grundschullehrerin empfindet es als ein Ehrenamt, das einen nicht einschränkt: „Man kann sich so viel einbringen, wie man möchte.“

Obwohl der Besuchsdienst mittlerweile gut integriert ist, suchen die Malteser intensiv nach Nachwuchs – Menschen die bereit sind, sich mit ihrem Vierbeiner ehrenamtlich zu engagieren. „Unsere Gruppe braucht dringend Verstärkung, so viele Einrichtungen wünschen unseren Besuch“, erklärt Beate Meier, die ebenfalls seit Jahren in einem Seniorenheim ehrenamtlich zu Besuch ist. „Viel mehr alte Menschen sollten in den Genuss des Besuchsdienstes mit Hund kommen.“

Welche Einrichtung man nach der Ausbildung mit seinem Hund besuchen möchte, bleibt einem selbst überlassen: Von Kinder und Jugendeinrichtungen bis zum Seniorenheim gibt es viele Möglichkeiten. Britta Pfeiffer besucht mit ihrer Border-Collie-Hündin Jamila die Kinder der Grundschule in Markdorf. Auch dort sind die regelmäßigen Kontakte mit dem Tier ein wichtiger Bestandteil im Alltag der Schulkinder.

Als sich im Gartencafé des Augustinums der Nachmittag dem Ende neigt und Lotte wieder an die Leine genommen wird, heißt es Abschied nehmen – aber nur für kurze Zeit, denn die Bewohner können sich schon auf den nächsten Nachmittag freuen, an dem Lotte wieder die Herzen der Senioren erobert.

Besuchshund-Ausbildung

Ein Informationsabend zur Ausbildung von Besuchshunden bieten die Malteser am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr in der Dienststelle Überlingen, Nußdorfer Str. 38C, an. Die Ausbildung beginnt am 14. März und dauert rund vier Monate. Ein geeigneter Hund sollte mindestens 18 Monate alt sein, einen guten Grundgehorsam haben und gut sozialisiert sein, um zur umfangreichen praktischen Ausbildung zugelassen zu werden. Die Hundehalter erhalten während des Kurses Informationen zu Themen wie Erster Hilfe, Umgang mit Hilfsbedürftigen, Grundlagen zur Kommunikation und Umgang mit demenzkranken Menschen. Der Informationsabend findet ohne Hund statt, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen beim Infoabend und bei silvia.baumann@malteser.org.