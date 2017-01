Überlingen Besinnliche und moderne Musik zum Jahresausklang

Das Ensemble Drei-Klang sorgt in Überlingen für einen besonderen musikalischen Jahresausklang.

Das Ensemble Drei-Klang, das sind die Musiker und Sängerinnen Sinnika Kimmich (Oboe), Karolin Schork (Klavier und Orgel) und Sarah Limberger (Saxofon), spannt dabei einen besinnlichen und abwechslungsreichen Bogen zwischen der hektischen Weihnachtszeit, einem nachdenklichen Innehalten zwischen den Jahren und einem mitreißenden Aufbruch in das neue Jahr.

Das Zusammenwirken von Oboe, Saxofon und Klavier eröffnet dabei ganz besondere musikalische Klangerlebnisse, und auch die Stimmen der drei Sängerinnen harmonieren in beeindruckender Weise, wie sie gleich nach dem Vivaldi bewiesen: Mit einer andächtigen und doch emotionalen a-cappella-Version des Adventsklassikers "Maria durch ein Dornwald ging", das ihre hohen und hellen Stimmen fast engelshaft anmuten ließ.

Bei den akustischen Bedingungen in der Franziskanerkirche hätte das Programm auch gänzlich ohne Verstärkung gespielt werden können. Das hätte insbesondere den weiteren klassischen Stücken von Bach, Telemann und Fauré noch eine besondere zarte und persönliche Note verliehen. Auch Stille gehört ins Repertoire der drei Musikerinnen, ein ruhiger Augenblick der Besinnung als Teil ihrer Inszenierung schafft dabei Raum für einen Neuanfang. Und der gelang stilistisch mit einem Andachtsjodler und dem Übergang in die Moderne: Mit Stücken von Giovanni Allevi, Billy Joel und dem Klassiker "Over the Rainbow" verbanden die Musikerinnen auch die besten Neujahreswünsche für das Publikum: "Wir wünschen Dir für jeden Tag eine kleine Freude, ein kleines Licht in der Dunkelheit."

Das Publikum dankte mit großem Applaus und brachte den Wunsch nach weiteren musikalischen Darbietungen zum Ausdruck. Das "Joyful, joyful" aus dem Film "Sister Act" und "Cantique de Noel" von Adolphe Adam unterstrichen nochmals das feierliche Programm.