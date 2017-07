Überlingen Berufsschüler feiern Abschluss

38 Berufsschüler aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung haben ihren Abschluss an der Constantin-Vanotti-Schule in Überlingen gefeiert.

Überlingen – „Die Kaufmännische Berufsschule ist zwar zahlenmäßig nicht unsere größte Schulart, aber unsere Kernkompetenz." Mit diesen Worten hat Schulleiter Günter Reichle die Verabschiedung der Wirtschafts- und Verwaltungsauszubildenden an der Constantin-Vanotti-Schule Überlingen eingeleitet. „In der dualen Ausbildung werden Fähigkeiten vermittelt, die über die rein fachspezifischen Belange hinausgehen – die Schule erweitert die berufsbezogenen Kenntnisse durch allgemeinbildende Fächer.“ Für die erfolgreichen schulischen Leistungen erhielten 38 Auszubildende aus vier Berufsschulzweigen ihr Abschlusszeugnis. Für außergewöhnliche Prüfungsleistungen erhielten 15 Lobe und Auszeichnungen, wie die Schule mitteilt. Patric Fitz (Intersport Überlingen) und Lily-Anna Kalivoda (Diehl BGT) wurden mit Preisen geehrt.

„Wir sind am Ziel – die Lehrer am Ende“, brachten die Einzelhändler Mergin Hasanmetaj und Laura Ruhrmann die Situation am Ausbildungsende auf den Punkt. „Vielen Dank an die Lehrer für die Kraft, Geduld und Hartnäckigkeit, aber auch für die Strenge, deren Nutzen wir erst jetzt vollständig erkannt haben.“

14 Absolventen wiesen ihre Englisch-Kenntnisse durch ein zusätzliches Sprachdiplom nach. Acht Auszubildende sammelten in Eastbourne an der südenglischen Küste Spracherfahrungen: Die für drei Wochen freigestellten Schüler arbeiteten in englischen Unternehmen mit, finanziell unterstützt vom Erasmus-plus-Programm der Europäischen Union. Für Günter Reichle sind die Freistellungen ein Beispiel dafür, dass „die konstruktive und kooperative Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben die Grundlage für die erfolgreiche Duale Berufsausbildung ist, welche das im internationalen Vergleich extrem hohe Ausbildungsniveau in Deutschland sicherstellt.“

Die Jufi des Wirtschaftsgymnasiums, die als traditionsreichste schulische Juniorenfirma ihr 30-jähriges Bestehen feiert, bewirtete die Absolventen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe.

„Die schöne neue digitale Arbeitswelt macht vielen Menschen Angst, weil sie fürchten, dass ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert werden könnte", gab Siegfried Miller den Berufsanfängern zu bedenken. „Umso wichtiger ist es, die Komponenten nicht aus dem Blick zu verlieren, die einen werktätigen Menschen mit Glück erfüllen: Neben der angemessenen Bezahlung ist das ein kollegiales Klima am Arbeitsplatz, aber auch, ob die Berufstätigkeit erfüllend wahrgenommen wird.“ Der Leiter der Berufsschule und der Berufskollegs an der Constantin-Vanotti-Schule war sich, auch im Hinblick auf die sehr guten Prüfungsleistungen, sicher, dass „einige von euch in einigen Jahren Führungspositionen innehaben werden. Denkt dann daran, dass ihr euren Angestellten nicht einfach nur Geld auf das Konto überweist, sondern auch ein gutes Arbeitsklima und Wertschätzung entgegenbringt.“

Die Absolventen