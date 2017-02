Überlingen Berufliche Schulen: Informationstag soll Klarheit bringen

Die berufliche Schulen stellen sich und ihr Angebot vor. Eine umfassende Bildung steht im Mittelpunkt der Profile.

Überlingen – Unter dem Motto "Lust auf Bildung?" haben die drei beruflichen Schulen in Überlingen zum Infotag eingeladen. „Jeder Schüler sucht sein Profil“ erklärte Franz Hans, Lehrer an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule, die zusammen mit der Constantin-Vanotti-Schule und der Justus-von-Liebig-Schule den zukünftigen Schülern Profile aufzeigen und auch Antworten geben möchte.

„Lust auf Bildung?“ war dabei nur die eine Hälfte des Mottos. Die mittlere Reife, die Fachhochschulreife, die allgemeine Hochschulreife oder eine berufliche Ausbildung sind immer mit Bildung verbunden. Und für viele Schüler steht in diesen Tagen die Entscheidung darüber an, wie es mit ihnen in der Zukunft weitergehen soll. Die Halbjahreszeugnisse sind da, und mit denen geht in den nächsten Bildungsabschnitt. Noch bis Ende Februar müssen sich die Schüler bewerben, wenn sie an einer der drei beruflichen Schulen weitermachen wollen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um die klassischen Lehrberufe wie Schreiner, Mechatroniker oder Schlosser. „Bohren, drehen, schleifen gehört zur Grundausbildung des Schreiners“ wie Lehrer Hubert Gobs erklärt. Doch auch die Zukunft wird vermittelt: Dazu gehört beispielsweise die Programmierung und Bedienung einer 5-Achs-CNC-Maschine, die vollautomatisch bohrt, sägt und schleift. „Solch eine Maschine findet man schon in vielen Betrieben“, so Gobs.

„Lust auf Zukunft?“ war somit die zweite Hälfte des Mottos beim Infotag. Zukunftstechnologien stehen in den Schulen im Vordergrund, so wie die Arbeit mit einem 3D-Drucker. Oder Medientechnologie, die Georg Schömer vermittelt: Auch als Lehrer muss er ständig neu lernen, um am Computer immer auf dem aktuellen Wissenstand zu bleiben. „Kritikfähigkeit mit Fake News“ ist so ein neues Thema.

Lehrer als Moderatoren

An den Berufsschulen sind die Lehrer auch Moderatoren und Berater für die Schüler. Hansjörg Straub erklärt das so: „Die sollen spielen und lernen – und so an einem Projekt mit eigenem Zeitmanagement und abschließender Dokumentation arbeiten. Das macht Spaß!“ Tobias Furtwängler leitet den Seminarkurs. Dort dürfen die Jugendlichen das anwenden, was sie zuvor gelernt haben. Dazu gehört auch mal die Realisierung von großen Projekten, wie der Bau eines solargetriebenen Flugzeuges. Biotechnologie, Sozialpädagogik, Hauswirtschaft, Global Studies, Sprachen, Technik oder Management sind nur einige Angebote – an den Berufsschulen sind Bildung und Zukunft angesagt.