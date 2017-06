Überlingen Beim Früchtleturnier gibt es Neunmeterschießen am Fließband

37 Teams meldeten sich an, weniger als zuvor. Spannende Spiele bei perfektem Wetter waren dennoch geboten. Mannschaften wie „1. FC Klassenzimmer“ taten sich besonders hervor.

Spannender hätte das Volksbank Überlingen Früchtleturnier kaum enden können. In der Jahrgangsstufen eins und zwei musste jeweils ein Neunmeterschießen entscheiden. Bei den Jüngsten (Jahrgang 2008 und jünger) gab es nach einer längeren Diskussion nach dem Neunmeterschießen die Entscheidung, dass der „1. FC Klassenzimmer“ gewonnen hat. Er setzte sich knapp gegen den „1. FC Skelett-Kicker“ durch.

In der Altersklasse zwei (Jahrgänge 2006/2007) wurde es nicht weniger spannend, denn auch hier wurde das Duell vom Neunmeter-Punkt aus entschieden. Der „1. FC Rainbow“ und „Backfisch“ schenkten sich zehn Minuten lang nichts und gingen selbst im Neunmeterschießen in die Verlängerung. Schließlich hatten alle Spielerinnen und Spieler geschossen und es begann wieder vom vorne. Dann aber fiel die Entscheidung, die länger dauerte als die reguläre Spielzeit an sich zugunsten des 1. FC Rainbow.

Lediglich bei den Ältesten wurde der Sieger in der regulären Spielzeit ermittelt. Dort setzte sich „#Noname“ gegen die Torgammler durch. Durch die zahlreichen Neunmeterschießen, die es bereits in den Viertelfinal- und Halbfinalspielen gab, verzögerte sich der Spielplan, so dass die Siegerehrung des Früchtleturnier erst gegen 17.30 Uhr stattfand, obwohl es anstatt 45 Mannschaften im vergangenen Jahr dieses Mal nur 37 Teams waren.

Das Sportgelände des FC Überlingen war dennoch gut gefüllt mit Zelten, Verpflegungsstationen für die Nachwuchskicker und natürlich jungen Sportlern sowie teilweise lautstarken Schlachtenbummlern in Form von Eltern, Verwandte und Freunde. Allerdings gab es leider auch wieder den einen oder anderen Trainer und Betreuer, der das Früchtleturnier mit der Fußball-Weltmeisterschaft verwechselt hat und übermotiviert und zu ehrgeizig an die Sache heranging. Außerdem wurden die Entscheidungen der zumeist jungen Unparteiischen vom FC Überlingen nicht immer von den Erwachsenen angenommen, was in puncto Vorbildfunktion unglücklich ist. Zumal in der Ausschreibung ausdrücklich steht, dass es ein Spaßturnier ist.

Letztlich gab es zur Siegerehrung nahezu ausschließlich strahlende Gesichter. Jeder Sieger einer Altersklasse erhielt einen Pokal samt Medaillen. Allerdings bekam jede Mannschaft, die beim Früchtleturnier dabei war, einen Anerkennungspreis, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause ging. Schließlich wurden auch noch die Kreativpreise für das originellste Trikot vergeben. In der Altersklasse eins ging diese Auszeichnung an die „Ballbienen“, in der Altersklasse zwei an die „Biberbande“ und in der Altersklasse drei an „Die Illuminatis“.

Nachgefragt bei Michael Friesenhagen

Er ist Jugendleiter beim FC Überlingen und vom Verein Organisator des traditionellen Früchtleturniers: Michael Friesenhagen. Der SÜDKURIER sprach mit ihm.

Herr Friesenhagen, wie fällt Ihr Fazit aus?

Es lief alles gut. Wir hatten zwar einen Zwischenfall mit einer Verletzung, bei dem ein Junge vorsichtshalber mit dem Hubschrauber abgeholt wurde, ansonsten verlief alles gut. Dieses Jahr hat ja auch das Wetter gepasst.

In den vergangenen Jahren kamen immer weniger Mannschaften. Dieses Jahr waren es nur noch 37. Woran liegt das?

Diese Entwicklung stimmt und wir werden dieses Jahr intensiv analysieren, woran das liegt. Wir wollen diesen Trend wieder umkehren. Bislang haben wir keine Ahnung woran das liegen könnte.

Haben Sie im Verein keine Nachwuchssorgen?

Bei den Mädchen ja, bei den Jungs nicht.

Warum dann beim Früchtleturnier?

Es kann daran liegen, dass die Unterstützung von Seiten der Lehrer und Eltern nicht mehr ganz so groß ist. Die Kinder müssen einfach betreut werden.

Ergebnisse

Altersklasse 1

1. 1. FC Klassenzimmer, 2. 1. FC Skelett-Kicker, 3. See Jumper, 4. Monster Mangos, 5. 1. FC Lollipop, 6. Früchtlekicker, 7. Die Weltraumkicker, 8. Ballbienchen, 9. Die Teufelskicker, 10. E3 Fuchskicker, 11. Minions

Altersklasse 2

1. FC Rainbow, 2. Backfisch, 3. Die Dabben, 4. Happy Summer, 5. Grashüpfer, 6. Drachenkämpfer, 7. 1. FC Kokosnuss, 8. 1. FC Schlumpfdorf, 9. 1. FC Feuerball, 10. Biberbande, 11. Zuckerstange, 12. Fresher Than You, 13. Feuerbälle, 14. 1. FC Marmeladenbrot, 15. FC Teufelsball

Altersklasse 3

1. #Noname, 2. Torgammler, 3. FC Freibier, 4. Krasse Krabben, 5. Die Illuminatis, 6. Die Looser 3000, 7. Home Boys, 8. Magic Maracuja, 9. Die wilden Kokosschüsse, 10. Tor GmbH, 11. FC Pinke Super Saiyajins