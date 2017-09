Überlingen Bei Bodan ist auch die Logistik ökologisch

Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann besucht Bodan. Der Naturkostgroßhändler betreibt eine Tankstelle mit Dieselersatz und betreibt in einem Feldversuch einen Lastwagen, der mit verflüssigtem Erdgas fährt.

Überlingen – "Ich lerne selten so viel bei einem Besuch", stellte Verkehrsminister Winfried Hermann zum Schluss beeindruckt fest. Er hatte sich ausführlich über das Logistik-Konzept des Naturkostgroßhändlers Bodan im Überlinger Gewerbegebiet Nord informierte. Begleitet wurde er von zwei Parteifreunden: dem Bundestagskandidaten der Grünen, Markus Böhlen, und dem Landtagsabgeordneten Martin Hahn.

Seit 30 Jahren liefert Bodan ökologisch erzeugte Lebensmittel an Einzelhändler mit wachsendem Kundenstamm und Distributionsgebiet. Für die Auslieferung der Waren sind Lastwagen mit besonderen Technologien im Einsatz.

Geschäftsführer Michael Beer stellte zusammen mit einigen Mitarbeitern die "intelligente und umweltverträgliche Logistik" vor. Erstes Beispiel ist ein Lastwagen, der mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betankt wird. Gemeinsam mit dem Hersteller, einem Nutzfahrzeugproduzenten aus Italien, testet Bodan im Rahmen eines Feldversuchs die Technik. Der Wagen stößt 95 Prozent weniger CO2 aus als ein herkömmlicher Diesel und hat eine Reichweite von 1500 Kilometer. Die braucht er auch, denn es gibt in Deutschland nur zwei Tankstellen, die nächste ist in Ulm.

Da der Wagen buchstäblich Tag und Nacht im Einsatz ist und unter anderem als Shuttle nach München dient, kann der Tankstopp in Ulm eingeplant werden. Die Nutzer sind hochzufrieden mit dem Fahrzeug. Unterschiede gibt es lediglich bei der Betankung. Auf die Frage des Ministers, ob deutsche Automobilbauer ähnliche Studien betreiben, zuckt Beer mit den Schultern. "Wir fragen regelmäßig nach, aber es gibt niemanden, der solche Alternativen anbietet."

Der Fuhrpark von Bodan verfügt über weitere technische Innovationen, die die Logistik sauberer und leiser machen. Bei dem Hybrid-Lastwagen laden sich Batterien während des Bremsvorgangs auf. Dadurch kann der Fahrer bei der Anlieferung nachts in der Innenstadt auf fast geräuschlosen Elektrobetrieb umstellen. Dazu sorgt die Kühlung, die nicht mit Diesel, sondern natürlichem CO2 arbeitet, für eine weitere Reduktion der Schadstoff- und Geräuschemissionen.

Betankt werden die Lastwagen der Flotte mit einem Dieselersatzstoff, der aus biologischen Abfällen und Pflanzenölen besteht. Bodan gibt zum Beispiel verdorbene und nicht mehr essbare Ware an einen Reststoffverwerter und bezieht vom ihm den sogenannten HVO-Kraftstoff. Der Einsatz reduziert den CO2-Ausstoß um 50 Prozent und senkt Feinstaub- sowie Stickoxidwerte um mehr als 30 Prozent.

Da es den Dieselersatz nicht an der herkömmlichen Zapfsäule gibt, hat Bodan auf dem Betriebsgelände eine eigene Tankstelle gebaut. Laut Michael Beer war der Genehmigungsprozess extrem kompliziert und er wünscht sich von der Politik mehr Unterstützung, wenn Betriebe im Sinne der Umwelt neue Wege gehen wollen. Minister Hermann griff das direkt auf und bot sich als künftigen Ansprechpartner an.

Bodans grünes Logistikkonzept gibt es aber nicht zum Nulltarif: Die Lastwagen sind in der Anschaffung teurer und die Infrastruktur auf dem Gelände kostet Geld. "Wir federn das durch teilweise geringere Betriebs- und Mautkosten ab und sehen das als Investition", so Beer. Den Kunden stellen sie keine höheren Transportkosten in Rechnung. Sein Unternehmen sieht sich als Vorreiter, das Erfahrungen an andere Firmen weitergibt, auch um Mitstreiter beim Aufbau einer Infrastruktur zu gewinnen.

Zum Schluss sind sich alle einig, dass die aktuelle polarisierende Diskussion um den Diesel die Alternativen und Möglichkeiten wenig berücksichtigt. Bei einer Neuauflage des Forums der grünen Logistik, wie es Bodan im Mai erstmals ausgerichtet hat, wollen die grünen Politiker sich gerne einbringen.

Das Unternehmen