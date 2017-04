Überlingen Baustelle und Umleitung an der B 31: Trotzdem fließt der Verkehr rund um Überlingen

Der Ausbau der B 31 bei Überlingen macht eine Vollsperrung zwischen Burgberg, beziehungsweise Abigknoten und Tierheimkreuzung nötig. "Im Großen und Ganzen", heißt es von Behördenseite, fließt der Verkehr recht gut.

Für voraussichtlich 13 Monate müssen die Autofahrer zwischen Owingen und Überlingen Behinderungen in Kauf nehmen. Seit heute, Dienstag, gilt die Umleitung. Nach Tag eins sind Polizei und Straßenbaubehörde zufrieden. "Es funktioniert im Großen und Ganzen recht gut und gibt wenig Schleichverkehre", sagte ein Sprecher der Straßenbauverwaltung am Regierungspräsidium (RP). Wobei ein Polizeisprecher von empörten Anliegern in Andelshofen und am Burgberg erfuhr, die sich über eine deutliche Zunahme des Autoverkehrs ärgerten, von Autofahrern, die meinen, sich zum Kogenbachkreisel durchschlagen und ab dort auf der bisherigen Strecke weiterfahren zu können – was aber nicht funktioniert. Autofahrer, die in der Lippertsreuter Straße im Stau stecken, weil es am Abig-Kreisel klemmt, nehmen nach Beobachtung der Polizei nun kurzerhand den Weg über den Burgberg, was dort wiederum zu Frust führt.

Bei der Beschilderung, so der RP-Sprecher, habe man im Laufe des Tages nachgesteuert, an Punkten, "wo man denn Eindruck hatte, dass die Autofahrer noch besser auf die Umleitungsstrecke hingewiesen werden könnten". Am Abigknoten, sagte er, sei zu bestimmten Zeiten "ein bisschen Stau" entstanden. Wobei hier noch unklar ist, ob es daran liegt, dass der Verkehr, der von hier Richtung Owingen umgeleitet wird, diesen Knoten generell überlastet – oder ob mancher Autofahrer in den Knoten fuhr, weil er an der Abfahrt Burgberg die Umleitung Richtung Andelshofen nicht akzeptieren wollte."