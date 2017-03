Überlingen Baustelle Uferpark: Riesiges Interesse an Führung auf dem Landesgartenschaugelände

Baustelle Uferpark: Riesiges Interesse an Führung auf dem Landesgartenschaugelände

Das Interesse war enorm: Rund 180 Bürger kamen zu den Führungen auf dem Landesgartenschaugelände. Die Terrassierung und neue Perspektiven werden bereits erkennbar. Beim moderiertem Workshop in Nußdorf sprudelten konstruktive Ideen.

Überlingen – Rund 180 Bürger konnte Oberbürgermeister Jan Zeitler im Garten der Landesgartenschau-Geschäftsstelle im ehemaligen Haus des Gaste begrüßen und zeigte sich erfreut über die große Resonanz zum Spaziergang über die Baustelle des künftigen Uferpark am westlichen Stadteingang. "Sie werden einige Überraschungen erleben", versprach Zeitler und erklärte, dies sei keineswegs ironisch mit Blick auf die gefällten Bäume gemeint.

Überrascht waren einige Teilnehmer bei der Führung in der Tat, allerdings eher von der Tatsache, dass weniger Bäume fehlten als sie nach der heftigen Kontroverse erwartet hatten. Besonders positiv aufgenommen wurden in den von Roland Leitner, Edith Heppeler und Annette Stoll-Zeitler begleiteten Gruppen insbesondere die neuen Blickbeziehungen zum See, die schon erkennbare Terrassierung und die Treppenzugänge zum Wasser. Wobei gerade hier auch die eine oder andere kritische Stimme zu Details wie der Stufenbreite für Menschen mit beträchtlicher Schuhgroße geäußert wurden.

Leitner, Heppeler und Stoll-Zeitler erläuterten gleich zu Beginn am Bahnhof Therme die beginnende Straßenverlegung und den Verlauf der künftigen Trasse ebenso wie den hier geplanten Hügel als ersten topografischen Hochpunkt und Auftakt zum Uferpark. Hier werde auch die Buswendeschleife für Zubringer geplant. "Es sind mehr Bäume stehen geblieben, als manche vielleicht gedacht hatten", griff Stoll-Zeitler die Verwunderung einiger Teilnehmer auf. Wertfrei forderte sie auch auf, die Baumstümpfe zu beachten. An einigen sie die verminderte Vitalität deutlich zu erkennen. Zudem verwies sie auf die aufgestellten jungen Linden in Pflanzkübeln, die insbesondere Fledermäusen zwischenzeitlich als Orientierung dienen könnten.

Vom Steinmetz ordentlich aufgeschichtet und bei Bedarf bearbeitet liegen Teile der Sandsteinmauer, aus denen die Treppenstufen zum See hinunter gelegt werden. Erste Abschnitte konnten schon besichtigt und erprobt werden. "Wir gehen ganz pfleglich mit dem jedem Stein der Ufermauer um und schmeißen keinen davon weg", erklärte Annette Stoll-Zeitler: "Wir verarbeiten fast alle auf dem Gelände. Aus Alt mach Neu." Dies gelte auch für die nachhaltige Nutzung des gebrochenen Materials der alten Betonmauer, das zu einem kleinen Berg aufgeschüttet ist.

Erkennbar wird an einigen Stellen auch die Wasserhaltung mit schweren Kunststoffsäcken, die eine Arbeitsfläche frei halten und so den Einbau der Uferbefestigung ermöglichen. So arbeite man sich Stück für Stück voran. Neue Ausblicke überraschten die Besucher insbesondere bei der Goldbacher Kapelle, die unter Beachtung der Schutzbedürftigkeit der alten Fresken begrenzt zugänglich gemacht werden wird. Landschaftsperspektiven von höherer Warte aus ermöglicht der Hügel unmittelbar davor, der mit Stauden bepflanzt werden soll.

Schon vor Ort brachte Peter Epinatjeff ein Thema ins Gespräch, das beim anschließenden Workshop noch viele Kreise ziehen sollte. Mit einem Foto aus Castrop-Rauxel demonstrierte er die Idee eines kleinen Amphitheaters, das zunächst nur zum Verweilen einladen und den entspannten Blick in die Landschaft eröffnen sollte – sei es im Abendrot oder in einer sternenklaren Nacht. Wenn es dann noch bei Gelegenheit kleiner Treffpunkt, Tanzboden oder Theaterstandort sein könne, sei dies ein dauerhafter Gewinn.

Der Traum vom kleinen Amphitheater