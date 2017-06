Überlingen Baurecht sieht sich meist im Recht

Die Baurechts-Behörde der Gemeinde sieht sich durch Überprüfungen ihrer Bescheide bestätigt: Bei 118 von 700 Verfahren wurden Rechtsmittel eingelegt, 92 Prozent davon wurden zurückgewiesen. In der Bevölkerung werde hier oft ein völlig anderer Eindruck vermittelt. Nämlich, dass man bei nahezu jeder "Klage gegen das Baurechtsamt recht bekommt".

Überlingen – Kaum etwas wird so heiß diskutiert wie baurechtliche Entscheidungen. Bauherren und Investoren wollen möglichst hoch hinaus, Bewahrern des Stadtbilds geht vieles zu weit. "Wer hat denn das genehmigt?" lauten daher hin und wieder Fragen echauffierter Bürger im Gemeinderat. Manches landet auch vor dem Kadi, das nicht genehmigt und doch gebaut wurde. Wie der Swimmingpool an der Hangkante der Goldbacher Straße, der mittlerweile schon den Besitzer gewechselt hat und gegen dessen Abrissverfügung noch immer ein Berufungsverfahren beim Verwaltungsgerichtshof anhängig ist. Bürgerproteste und Streit gab es beim Großprojekt an der Hägerstraße, Kritik und Konflikte auch an der nahen Alten Owinger Straße oder in der Mühlenstraße.

Katrin Ehing, Leiterin des Sachgebiets Baurecht im Fachbereich III der Stadtverwaltung, ist recht zufrieden mit der Bilanz der Rechtsmittelverfahren zwischen Januar 2015 und April 2017. Insgesamt seien im Bereich der ganzen Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen, für die Ehing zuständig ist, in 118 Fällen Rechtsmittel eingelegt worden. "Das heißt, dass im Mittel pro Woche ein Verfahren bei der Baurechtsbehörde eingeht", erläuterte Ehing dem Bauausschuss. Unter die betrachtete Rubrik fallen Widersprüche, für die das Regierungspräsidium zuständig ist, bei deren Abweisung Klagen vor dem Verwaltungsgericht und gegebenenfalls Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (VHG) angestrengt werden können.

Bezogen auf die rund 700 "rechtsmittelfähigen Verfahren" in diesem Zeitraum zeige dies, dass die große Mehrzahl der Entscheidungen von den Antragsstellern als akzeptabel und korrekt verstanden werden. Zudem seien die eingelegten Rechtsmittel bei 92 Prozent der erfassten 118 Verfahren abgelehnt oder zurückgenommen worden.

Für Baubürgermeister Matthias Längin zeigen die dargestellten Auswertungen, dass "unsere Bürger eigentlich ein hohes Vertrauen in unsere Baurechtsbescheide haben können". Das gelte zwar nicht in jedem Einzelfall, aber mit einer "hohen Quote von über 90 Prozent", wie die rechtlichen Überprüfungen bestätigt hätten. "Da liegen unsere Entscheidungen oft gar nicht so falsch." Nicht nur Gemeinderat Michael Wilkendorf (SPD) interpretierte die statistischen Zahlen ebenfalls als "gutes Verhältnis". CDU-Kollege Günter Hornstein erkannte eine "sehr interessante Aufstellung". Die Situation erscheine in ein einem völlig anderen Licht, als das bisweilen dargestellt werde. Vor allem vor dem Hintergrund, um welche Summen es bei den Rechtsstreiten oft gehe, könne man "mit den Zahlen sehr gut leben". In der Bevölkerung werde hier oft ein völlig anderer Eindruck vermittelt. Nämlich, dass man bei nahezu jeder "Klage gegen das Baurechtsamt recht bekommt". Hornstein: "Die Zahlen sind eine klarer Beweis, dass das nicht so ist." Die Abteilung arbeite hier "auf einem sehr hohen Niveau in einem sehr sensiblen Bereich".

Dass jede Medaille zwei Seiten habe und aus diese Zahlen anders interpretiert werden könnten, gibt Gemeinderätin Marga Lenski (LBU/Grüne) zu bedenken. Man könne die Statistik auch so lesen, dass das Baurecht bei seinen Entscheidungen sehr großzügig und ein Widerspruch oft gar nicht erforderlich sei.

Rechtsmittel

Bei der Statistik geht es um Rechtsmittel gegen erteilte oder verwehrte Baurechtsbescheide. Normenkontrollklagen gegen Bebauungspläne sind hier nicht enthalten, da sie in die Zuständigkeit der Abteilung Stadtplanung gehören. Am häufigsten wurden Widersprüche gegen Bescheide beim Regierungspräsidium eingelegt (67 Fälle seit Anfang 2015). Nach einem Misserfolg auf dieser Ebene wurden 21 Klagen beim Verwaltungsgericht eingereicht. In drei Fällen gingen die Kläger bis zum Verwaltungsgerichtshof. Zudem wurden in dem Zeitraum 12 Eilanträge beim Verwaltungsgericht gestellt und 4 Beschwerden zu Eilanträgen beim VGH eingereicht. In ganz wenigen Fällen gab es Petitionen, Untätigkeitsklagen oder eine Streitwertbeschwerde. (hpw)