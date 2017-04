Überlingen Bauarbeiten zwischen Tierheimkreuzung und Abigknoten: Ab Dienstag wird umgeleitet

Am 3. April beginnen die Bauarbeiten für die B 31 neu zwischen Tierheimkreuzung und Abigknoten. Die Strecke wird für mehr als ein Jahr gesperrt. Für die Autofahrer bedeutet das größere Einschränkungen.

Am Montag läuft der Verkehr noch normal zwischen Tierheimkreuzung und Abigknoten, ab Dienstag ist die Kreisstraße 7772 dicht – und das für voraussichtlich 13 Monate. Im Zuge des Ausbaus der B 31 neu entstehen hier auf einer Länge von rund drei Kilometern eine dreispurige Fahrbahn sowie mehrere Brücken, Tier- und Amphibiendurchlässe sowie zwei Regenwasserbehandlungsanlagen. Für den landwirtschaftlichen Verkehr wird zudem ein Wirtschaftsweg parallel zur B 31 neu angelegt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit.

Für die Autofahrer bedeuten die Bauarbeiten größere Einschränkungen, muss der Verkehr doch weitläufig umgeleitet werden. Die Umleitung Richtung Stockach erfolgt über die B 31 alt bis Überlingen-Aufkirch und von dort über die K 7786 auf die B 31 neu bei der bestehenden Tierheimkreuzung.

Für das erhöhte Verkehrsaufkommen wurde der Knotenpunkt am Krankenhaus Überlingen mit einer Fahrbahnaufweitung und einer zusätzlichen Aufstellfläche ertüchtigt. Zur weiteren Entlastung wird der provisorische Anschluss B 31/ Rengoldshauser Straße wieder aktiviert. Auch auf den ÖPNV hat die Baustelle Auswirkungen: Die Bushaltestelle „Am Brandbühl“ entfällt bis Mai 2018. Eine Busumleitung zur Anbindung von Andelshofen erfolgt über die L 200 und die K 7772. Die Bushaltestelle „Lugenhof“ entfällt.

Etwas Entlastung ist ab Ende Juni in Sicht. Dann soll der Kontenpunkt beim Andelshofer Weiher fertig sein. Bis dahin ist die L 195 zwischen Owingen und Kogenbach voll gesperrt. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Henkerberg“ ist aus Owingen möglich. Der Verkehr von Pfullendorf nach Überlingen und zur B 31 neu wird über die L 205, K 7771 zur L 200 (Gewerbegebiet Überlingen) geleitet. Die Gegenrichtung wird über die L 200 Frickingen-Altheim und Denkingen nach Pfullendorf geführt. Die Zufahrt nach Kogenbach erfolgt ausschließlich über die Owinger Straße von Überlingen aus. Für die Bushaltestelle „Kogenbach“ an der L 195 wird eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Reuteweg/Zum Postbühl eingerichtet. Die K 7772 (Reuteweg) ist ebenfalls bis zur Straße „Zum Brandbühl“ gesperrt. Die Anbindung von Andelshofen erfolgt über die L 200 und die Straße „Zum Postbühl“.

Um den Verkehr der B 31 im Folgeabschnitt ab Frühjahr 2018 um die Baustelle vom Burgberg bis zum Bauende zu führen, wird ab 3. April bis Juli 2017 eine provisorische Umfahrung hergestellt. Der Rad- und Fußgängerverkehr im Zuge des Fohrenbühlwegs wird mit dem Einbau einer Unterführung weiterhin gewährleistet.

Während der Bauzeit erfolgt die Baustellenzufahrt über den Parkplatz an der B 31 in Fahrtrichtung Lindau, der Parkplatz ist in dieser Zeit gesperrt. Weiterhin ist der Verbindungsweg vom Burgbergring zur B 31 dann nur im Einbahnverkehr in Richtung B 31 befahrbar. Eingriffe in den Verkehrsfluss der B 31 erfolgen nicht.



Informationen zur Baustelle und den Umleitungsstrecken gibt es täglich aktualisiert im Internet unter: www.baustellen-bw.de