Überlingen Bauarbeiten für B 31-neu starten bald

Für die neue Bundesstraße 31 bei Überlingen müssen Straßen über ein Jahr gesperrt werden. Der Ost-West-Verkehr fließt dann komplett auf der B 31-alt.

Nun wird es also Ernst. Seit der Eröffnung der neuen Brücke am Abigknoten liefen die Bauarbeiten am künftigen Knotenpunkt mit der L 195 aus Richtung Owingen am Andelshofer Weiher fast im Verborgenen ab und tangierten den aufgeteilten Verkehr auf der Trasse der B 31-neu nur wenig. Ab der ersten Aprilwoche wird zum einen die Kreisstraße 7772 auf dem sogenannten Längenfeldweg bis zur Tierheimkreuzung für über ein Jahr vollständig gesperrt werden, zudem der Abschnitt zwischen Abigknoten und Andelshofer Weiher. Dies teilte das Regierungspräsidium Tübingen in einer Presseinformation mit. Die Behörde bittet zugleich um Verständnis für den dadurch entstehenden Umleitungsverkehr und die Behinderungen. Details zu der geplanten Verkehrsführung will die Behörde in der kommenden Woche vorlegen.

Die Bauarbeiten am Knoten Andelshofer Weiher mit seinen beiden Kreisverkehren und der Brücke über die abgesenkte künftige B 31-neu seien voll im Zeitplan, heißt es in der Information. Um die gesamte Baumaßnahme jedoch wie vorgesehen pünktlich vor der Landesgartenschau im Jahr 2020 abschließen zu können, sei eine Vollsperrung der Trasse unumgänglich. Zumal neben dem Straßenbau mit seinen topografischen Eingriffen auf der insgesamt rund drei Kilometer langen Baustrecke mehrere Überführungsbauwerke, Tierdurchlässe und Regenwasserbehandlungsanlagen sowie ein parallel zur B 31-neu verlaufender Wirtschaftsweg angelegt werden müssen.

Während der Vollsperrung der Kreisstraße 7772, die aus heutiger Sicht bis zum Mai 2018 terminiert ist, wird der Ost-West-Durchgangsverkehr in beiden Richtungen über die B 31-alt zwischen Anschluss Burgberg und Anschluss Krankenhaus sowie über die Aufkircher Serpentine (K 7782) geleitet. Die Landesstraße 195 aus Owingen muss über die Baustelle am Andelshofer Weiher hinweg westlich von Kogenbach an die Owinger Straße angebunden werden. Genauere Informationen hat das Regierungspräsidium noch angekündigt.

Das Verkehrskonzept sei in enger Abstimmung mit dem Landratsamt, der Verkehrsbehörde, den Städten und Gemeinden, der Polizei und dem Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) ZugBus erarbeitet und abgestimmt worden. "Die Eingriffe in den Verkehr wurden dabei auf ein Mindestmaß reduziert", heißt es hier. Hoffnung verheißt sogar die letzte Sperrung für die Erstellung des neuen Brückenbauwerks am Abigknoten.

Bedenken und Kritik von Bürgern und Kommunalpolitikern waren 2015 schon im Vorfeld immens gewesen. Am Ende flutschte der Verkehr auf dem lokalen Riesenkreisel bis auf wenige Ausnahmen geradezu flüssig an der Baustelle vorbei. Ja, mancher Überlinger Autofahrer denkt heute bisweilen mit Wehmut an die elegante Umfahrung zurück. Die künftigen Umleitungen werden jedoch notgedrungen wohl etwas weiter ausstrahlen.

Parallel zur Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks der Anschlussstelle Kogenbach und zum Baubeginn an der Hauptstrecke werden ab April über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten die Straßenbauarbeiten im Bereich des Anschlusses fertiggestellt. Dabei werden die L 195, die K 7772 von Andelshofen sowie die Owinger Straße an die beiden neuen Kreisverkehre angeschlossen.

Für diese Arbeiten wird der Verkehr der Landesstraße 195 umgeleitet. Der Verkehr von Pfullendorf nach Überlingen und zur B 31-neu wird über die L 205 (Ortsdurchfahrt Owingen) und die K 7771 (Bambergen) zur L 200 (Gewerbegebiet Überlingen) und die Gegenrichtung über die L 200 Frickingen-Altheim und Denkingen nach Pfullendorf geführt.



Im Zeitplan

Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter: www.baustellen-bw.de

Den Planfeststellungsbeschluss für die B 31-neu in Überlingen hatte im Februar 2009 der inzwischen verstorbene Regierungspräsident Hermann Strampfer der damaligen Oberbürgermeisterin Sabine Becker statt Blumen zur Amtseinführung mitgebracht. Den Spatenstich konnte Becker in ihrem vorletzten Amtsjahr im Oktober 2015 vornehmen. Dazwischen lagen lange Jahre des Bangens und Hoffens.

Einer, der heute stets unmittelbar hinter CSU-Chef Horst Seehofer steht, anerkannte Anfang Februar 2011 die zeitliche Zielvorgabe. Bis zur Landesgartenschau im Jahr 2020 müsse der Neubau fertig sein, sagte Andreas Scheuer, der damalige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, nach einer Besichtigung der Trasse im Überlinger Rathaus. Mit dem Baubeginn vertröstete er die Stadt allerdings und sah diesen "eher gegen 2016". Später wäre es auch zu spät gewesen. So scheint der Zeitplan angesichts der terminierten Landesgartenschau aus heutiger Sicht gerade zu passen.