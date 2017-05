Überlingen Barrierefrei ins Blumenparadies: Sozialverband lobt Landesgartenschau-Konzept

Der Sozialverband VdK ist mit dem Konzept zufrieden, das die Landesgartenschau GmbH für Menschen mit Gehbehinderung ausgearbeitet hat. Sie gelangen barrierelos auf und über das Gelände. Ein Problem bleibt jedoch die Situation am Bahnsteig, wo Stufen aus den Zügen zu unüberwindbaren Hindernissen werden.

Auf die Landesgartenschau können sich auch Gehbehinderte und Eltern mit Kinderwagen freuen: Die Barrierefreiheit ist nach Einschätzung des Sozialverbandes VdK prima. Lothar Sieber, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Überlingen, sagt: "Wir waren vom Team der Landesgartenschau eingeladen, uns zum Thema Barrierefreiheit auszutauschen. Und wir haben im Grunde nichts entdecken können, was zu bemängeln wäre." Positiv hebt Sieber hervor, dass daran gedacht worden sei, die Wege alle rollstuhlgerecht zu gestalten und dass sie auch mit dem Rollator gut begehbar seien.

Eine große Rolle spielt für Gehbehinderte ebenfalls das Gefälle und auch das sei auf dem Landesgartenschaugelände gut gelöst: "Gleich beim ersten Seezugang von der Stadt aus gesehen wird man bis auf fünf oder zehn Meter zum See runterkommen und da hat man nicht mehr als 3,6 Prozent Gefälle", sagt Sieber erfreut. Das sei weit unter der in der Verordnung für Barrierefreiheit geltenden Grenze von 6 Prozent. Doch bei der Barrierefreiheit gehe es um viel mehr als "nur" um die Möglichkeit, ohne Treppen ans Ziel zu kommen oder keine allzu große Steigung überwinden zu müssen.

"Ganz wichtig sind auch Bodenbeläge", erklärt Sieber. Denn wenn Zwischenräume zwischen Pflastersteinen oder Steinplatten nicht glatt seien, sondern dort tiefere Rillen entstünden, sei das nicht nur für Frauen auf Stöckelschuhen, sondern auch für Menschen, die am Stock gingen, fatal: "Wenn ein Stock sich in einer solchen Lücke verfängt, birgt das eine hohe Sturzgefahr", sagt Sieber. "Auf dem LGS-Gelände sind die Fugen zwischen den Platten alle glatt."

Die einzige Personengruppe, für die es momentan noch keine perfekte Lösung gebe, seien Blinde. "Im Grunde kollidieren die Interessen des Blinden mit den Interessen des Gehbehinderten", sagt Sieber. "Im Interesse des Gehbehinderten müssen die Bordsteine ja abgesenkt werden, aber für die Blinden ist das schwierig."

Denn wenn es keine Bordsteinkante mehr gibt und der Übergang eben ist, merkt der Blinde nicht, dass er die Straße betritt. "Eine Möglichkeit wäre nur, an der Stelle zwischen Bordstein und Straße Rillen zu verlegen, wie man sie ja auch von den Blindenwegen kennt", sagt Sieber. "Dann merken die Blinden anhand der Riffelung im Boden, dass nun die Straße kommt."

Erfreulich findet Sieber ebenso die Barrierefreiheit in den Bussen: "Alle Pendelbusse, die das Landesgartenschaugelände anfahren, haben eine Rampe, die der Busfahrer dann jeweils ausfahren kann", sagt er.

Treppen an Zügen sind Hindernisse

Der einzige Kritikpunkt richtet sich nicht gegen die Landesgartenschau GmbH, sondern gegen die Bahn und war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in Überlingen: Sei es ein kaputter Aufzug am Bahnsteig oder das Problem, dass ein Gehbehinderter nur schwer aus dem Zug kommt, weil die Züge, die in Überlingen halten, Stufen haben. "Wir sind 1969 zum Mond geflogen, aber bei uns kommt kein Behinderter aus dem Zug", bemängelt Sieber. "Das kann doch nicht sein." Dabei sei das Problem ganz einfach zu lösen: "Die müssten einfach eine Rampe einbauen, die man heben und senken kann. Das gibt es ja an jedem Lastwagen. Das muss nicht neu erfunden werden." Ein weiteres Anliegen hat der VdK aber doch noch: "Es wäre schön, wenn es eine Wickelmöglichkeit für Behinderte mit Hebehilfe gäbe."

Und was ist nach der Landesgartenschau: Zwei Wünsche hat der VdK. Erstens, dass die geplante behindertengerechte Toilette auf dem VdK-Gelände bleibt. "Nur vorne am Eingang ist zu wenig. Denn der Weg zum ehemaligen Campingplatz ist lang und wenn man als Behinderter auf die Toilette muss, hat man keine Chance." Und zweitens: "Genügend Bänke – auch nach der Landesgartenschau."

Bürgerinformation

Nachdem im Januar und Februar Kinder, Jugendliche und Erwachsene in mehreren Arbeitsgruppen ihre Wünsche und Ideen zur Nutzung des Uferparks nach der Landesgartenschau 2020 und für die Gestaltung der Spiellandschaft einbringen konnten, werden die Ergebnisse der Workshops am Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, bei einer öffentlichen Bürgerinformation im Kursaal vorgestellt. Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen hat Vorschläge aus der Kinderbeteiligung in ihren Entwurf eingearbeitet, den sie am Abend präsentiert, teilt die LGS GmbH mit. Zudem werden die geplante Grünvernetzung in der Stadt und ein erstes Ausstellungskonzept vorgestellt.