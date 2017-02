Überlingen Barbara Michel-Jaegerhuber ist tot: Rückblick auf ein Leben für die Kunst

Die Überlinger Malerin starb im Alter von 95 Jahren. Ein Lehrer hatte ihr einst gesagt, dass Kinderkriegen doch genug schöpferische Tätigkeit sei, doch Barbara Michel-Jaegerhuber schaffte alles: Kunst, Arbeit und Familie.

"Und du willst Malerin werden?" Das fragte Karl Schmidt-Rottluff seine spätere Schülerin Barbara Jaegerhuber, als er sie 1936 das erste Mal sah. Das aufgeweckte Mädchen gefiel ihm – obwohl sie gerade eines seiner Bilder als "komisch" bezeichnet hatte.

Barbara, die seit ihrer Heirat 1943 Michel-Jaegerhuber hieß und am 28. Januar 2017 mit 95 Jahren starb, wurde Malerin, und zwar eine, die alles konnte: Die Techniken, die sie beherrschte, "reichen von Öl und Aquarell, Gouache und Tempera über Holzschnitt, Radierung und sämtliche Druckgraphiken bis hin zu Glasarbeiten, Sgraffito- und Fresco-Technik. Dieser ungewöhnlichen Bandbreite entspricht ein großer Reichtum im Stilistischen". So beschreibt sie Manfred Bosch, preisgekrönter Publizist und Co-Autor ihrer Autobiografie. Und der Schriftsteller und Maler Bruno Epple sagte zum Multitalent Michel-Jaegerhuber: "Ihre Kunst kommt vielsprachig zum Ausdruck." Damit spielte Epple 2002 in seiner Laudatio zur Ausstellung über die "Künstlerfamilie Jaegerhuber" anlässlich des 80. Geburtstags Michel-Jaegerhubers auf deren Herkunft aus einer kosmopolitischen, polyglotten weltoffenen Familie an – inklusive einer britischen und einer haitianischen Großmutter, dem Maler-Vater Herbert Jaegerhuber, unter dessen Arbeitstisch sie schon als Kleinkind zeichnete, dem Musikeronkel und den zahlreichen Literaten, Malern, Kulturschaffenden, die in ihrem Elternhaus ein- und ausgingen. Letzteres steht auf dem Überlinger "Hungerhügel", wie die Einheimischen die Künstlerkolonie nannten, wo es zwar nie an Talent, oft aber an Geld mangelte.

Das traf auch auf Michel-Jaegerhuber zu, die sich als alleinerziehende Mutter von vier Kindern, darunter die Fotografin Barbara Zoch Michel, mehr schlecht als recht durchschlagen musste. Zoch Michel erinnert sich bewundernd an ihre Mutter. "Wie sie das alles unter einen Hut gekriegt hat!" Zeit zum Malen fand sie nur nachts. "Sie hat mich selbstständig gemacht", sagt Zoch Michel. Doch ihre Mutter, die sich viele Jahre lang in Verbänden für ihre Berufskollegen engagierte, habe sich generell stark für Frauen in der Kunst eingesetzt. "Sie war eine absolute Nonkonformistin." Jaegerhuber selbst wuchs in einer Zeit auf, in der Kunst als Männersache galt. So sagte einer ihrer Lehrer 1939: "Sie sind doch eine Frau. Da ist Kinderkriegen schöpferische Arbeit genug."

Doch Jaegerhuber wollte beides. Tatsächlich, so Zoch Michel, habe sie auch ihre Bilder als ihre Kinder bezeichnet. Doch allein mit ersteren konnte sie letztere nicht ernähren. Neben ihrer Tätigkeit als freischaffende Künstlerin arbeitete Michel-Jaegerhuber etwa als Kunsterzieherin sowie über 50 Jahre lang als Dozentin an der Volkshochschule Bodenseekreis. Ganzen Generationen brachte sie das Malen bei, oft mit bescheidenen Mitteln wie Holzkohle.

Sie erzählte gern lachend von Studenten, die bei ihr auftauchten "mit Baskenmützen, riesigen Malkästen und tollen Staffeleien, von denen sie nicht wussten, wie man sie auf- und zuklappt". Dabei hatte sie als Kind in mageren Zeiten beobachtet, wie ihr Vater notfalls auch auf alte Betttücher und mit Schuhcreme malte. Ihre ungemein besser ausgerüsteten späteren Schüler irritierte sie oft, etwa indem sie sie aufforderte: "Zeichnet ein Fahrrad." Eine scheinbar simple Aufgabe mit oft bizarren Ergebnissen, bei denen Pedale oder Ketten fehlten. "Ihr geht ja blind durchs Leben", entfuhr es ihr da manchmal.

Michel-Jaegerhuber hingegen hielt stets die Augen und Ohren offen. Doch die blitzgescheite Frau hatte immer auch etwas zu sagen, kämpfte für Schwächere, gegen Ungerechtigkeit und Bürokratie. Sie konnte wunderbar erzählen, war eine wertvolle Zeitzeugin und hielt sich bis ans Ende ihres Lebens auf dem Laufenden. Überlingen und seinen Traditionen war sie, trotz ihres internationalen Hintergrunds, ihrer Studienjahre in Italien und ihrer vielen Auslandsreisen, aufs Engste verbunden. So malte sie etwa grandiose Dekorationen für die legendären Fasnetsbälle im früheren Bodenseewerk. Sie beherrschte den Dialekt und war stets im Bilde, was im Städtle so passierte.

Obwohl sie in den letzten Jahren einige Schicksalsschläge verkraften musste, darunter den Tod ihres Sohnes Rolf, und auch körperlich abbaute, sprühte sie bis ins höchste Alter vor Ideen und Herzlichkeit. Was sie bewegte, hätte für mehrere Viten gereicht. Schade, dass auch Barbara Michel-Jaegerhuber nur ein einziges Leben hatte, wenn auch ein langes und erfülltes. Dafür kann man nur dankbar sein.

Zur Person

Barbara Michel-Jaegerhuber kam am 2. Januar 1922 in Hamburg zur Welt. Ihr Vater, der Maler Herbert A. Jaegerhuber, zog 1927 mit seiner Familie nach Überlingen. Barbara Jaegerhuber besuchte von 1938 bis 1941 die Werkkunstschule Hamburg, von 1950 bis 1952 die Accademia di Belli Arte in Florenz. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Internationalen Bodensee Clubs und engagierte sich im Verband Bildender Künstler Baden-Württemberg. Neben ihrer Tätigkeit als freie Künstlerin arbeitete sie als Kunstlehrerin, etwa im Kloster Wald, sowie als Dozentin, unter anderem über 50 Jahre lang für die Volkshochschule Bodenseekreis. Michel-Jaegerhuber, die zu den vielseitigsten und profiliertesten Künstlerpersönlichkeiten der Region zählt, zeigte ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Zu ihrem 80. Geburtstag erschien 2002 ein umfassender Band über ihr Leben und Werk mit dem Titel: "Und du willst Malerin werden?". Im gleichen Jahr erhielt sie die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg. Der damalige Bundestagsabgeordnete Andreas Schockenhoff würdigte ihr Engagement mit den Worten: "Ihr Leben war ein Leben für die Kunst – aber eben nicht nur für die eigene Kunst." (flo)