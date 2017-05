Überlingen Bandltanz um den Maibaum: Kaspar-Hauser-Schule feiert Frühlingsfest

Beim Frühlingsfest an der Kaspar-Hauser-Schule wurde gemeinsam der Maibaum gestellt – und ein schöner Tag bei Spaß und Spiel verbracht.

Gemeinsam wird der Maibaum gestellt, bunte Bänder flattern im Wind, die Kinder tanzen, fröhliche Musik, Spiel und Spaß, Dinnele, Bratwürste, Kuchenbüffet und dazu das perfekte Wetter: Mehr konnten sich die Kinder nicht wünschen für das Frühlingsfest der Kaspar-Hauser-Schule in Überlingen am vergangenen Samstag.

Gleich zu Beginn zeigten Schüler aus verschiedenen Klassen in einer Monatsfeier, was sie mit ihren Lehrern eingeübt hatten: Gitarren- und Flötenspiel, Lieder, sportliche Einlagen und Eurythmie sowie Gedichte. Anschließend wurde der Maibaum gesetzt und die Kinder umringten ihn in fröhlichem Bandltanz. An vielen Stationen konnten sich die Besucher aktiv einbringen. Klettern, ein Schubkarrenparkour, Malen und sogar ein Open-Air-Konzert waren geboten. Die Klassen sind klein, denn nur so lassen sich Kinder mit Förderbedarf individuell führen und gezielt entwickeln, an der Hand erfahrener Sonderpädagogen und eingebettet in ein Schulmodell, das auf der Pädagogik Rudolf Steiners beruht, geborgen in bewährten Inhalten und Methoden. Die Kaspar-Hauser-Schule Rengoldshausen ist ein staatlich anerkanntes, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum in freier Trägerschaft mit eigenem Therapiebereich.

Derzeit besuchen 94 Kinder die Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule und den Bildungsgang Lernen (ehemals Förderschule) aus einem Einzugsgebiet von Sigmaringen bis Konstanz. Getragen wird die Einrichtung teilweise vom Landratsamt, Schulgeld der Eltern und Spenden, ohne die manches Projekt nicht realisiert werden könnte. Die Inklusion an staatlichen Regelschulen wird nicht als Konkurrenz gesehen, im Gegenteil, man arbeite Hand in Hand. Nicht bei jedem Kind gelinge der Übergang, da sei sorgfältiges Abwägen gefragt. Nach einem Schulabschluss an der Kaspar-Hauser-Schule eröffnen sich den Schülern unterschiedliche Wege: Berufsfachschulen, Ausbildung oder Eintritt in den internen Bildungsgang Lernen.