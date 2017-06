Überlingen, Konstanz Bandendiebstahl: Gerichtsverhandlung gegen eine halbe Familie

Wegen schweren Bandendiebstahls verhandelt das Jugendschöffengericht Konstanz Anfang Juli gegen vier Mitglieder einer Familie: Zwei Brüder, ihre Mutter und ihre Tante sitzen auf der Anklagebank.

Den vier Angeklagten wird wird vorgeworfen, zwischen November 2013 und Februar 2014 gemeinschaftlich Waren im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Überlinger Supermarkt gestohlen zu haben. Eine der Personen war im Supermarkt beschäftigt und schaffte die Ware an den Hinterausgang. Hier sei sie als Diebesgut von den Komplizen in Empfang genommen worden, so die Anklage. Einer der Täter war zur Tatzeit 19 Jahre alt, weshalb am Jugendschöffengericht verhandelt wird. Die Ermittlungen und die Beweisführung gestalteten sich offenbar schwierig, weshalb erst jetzt Anklage erhoben wurde.