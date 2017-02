Überlingen BÜB akzeptiert Platanen-Urteile und legt keine Rechtsmittel mehr ein

Im Streit um den Erhalt der Platanenallee auf dem Gelände der Landesgartenschau 2020 lenkt die Bürgergemeinschaft BÜB ein. Man respektiere "die rechtlichen und faktischen Entscheidungen".

Nachdem auch der von der BÜB (Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume) angerufene Petitionsausschuss die Petition abgewiesen hat, haben die Sprecher der BÜB beschlossen, keine weiteren Rechtsmittel zum Erhalt der Platanenallee zu verfolgen. "Theoretisch wäre eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen bis zum 1. März 2017 möglich", schreiben die Sprecher der Bürgerinitiative, Dirk Diestel, Kristin Müller-Hauser und Rolf Briddigkeit in einem Pressetext. Da die Stadt am Rosenmontag unmittelbar vor Beginn der geschützten Vegetationsphase die Platanenallee entfernen will, sehe die BÜB "keinerlei Chancen auf eine rechtzeitige Entscheidung". Die BÜB werde auch den Widerspruch gegen den Gemeinderatsbeschluss zur Ablehnung des Bürgerbegehrens zurückziehen. Der Widerspruch wurde von der BÜB bereits am 30. Oktober 2016 eingelegt, die Stadt habe ihn jedoch bis heute nicht bearbeitet. "Unser Einlenken bedeutet nicht, dass wir uns die Positionen der Stadt und der LGS GmbH zu eigen machen, aber wir respektieren die rechtlichen und faktischen Entscheidungen", heißt es in dem Pressetext.

"Wir wollten diese Pracht der Natur und die handwerklich einmalige Trockenmauer im Einklang mit der Landesgartenschau erhalten", so die Sprecher der BÜB-Initiative. "Auch das Landesdenkmalamt hatte mit der Unterschutzstellung der Allee zunächst ja verfügt, dass sie erhalten bleiben müsse. Die Planungsalternativen, die es für den Erhalt gegeben hat, wollten wir mit der Stadt und LGS GmbH immer wieder diskutieren", so die BÜB, die bedauert, "dass die frühere OB Frau Becker und auch der amtierende OB Jan Zeitler stets dagegen gemauert haben". Als eine unglückliche Aussage empfindet die BÜB die öffentlichen Worte von OB Jan Zeitler, dass er „vor Freude kaum an sich halten“ könne, nachdem er von der Entscheidung des Petitionsausschusses erfahren hatte. Die Sprecher der BÜB danken den Überlinger Bürgern, die sich für den Erhalt der Platanenallee eingesetzt haben, für ihre Unterstützung. Von "mindestens 3400" Bürgern schreibt die BÜB in diesem Zusammenhang und bezieht sich dabei auf die Zahl der von ihr gesammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehr, das der Gemeinderat abgelehnt hatte. Fast 2000 Unterschriften sind von der Stadtverwaltung als gültig im Sinne des Bürgerbegehrens anerkannt worden.

Die BÜB appelliert an die Stadt, die Platanen nach der Fällung nicht umgehend zu shreddern. Es gebe Vorschläge von Holzkünstlern, die massiven Stämme künstlerisch zu bearbeiten. Zu beachten seien auch die Vorgaben der Naturschutzverbände, die laut BÜB fordern, vor dem Fällen jeden einzelnen Baum von Fachleuten auf Brutnester zu untersuchen und vorher eine Ersatzleitstruktur für die Fledermäuse zu schaffen.