Überlingen Autofahren in Überlingen: Was heißt hier alternativlos?

Autofahren in Überlingen: Was heißt hier alternativlos?

Alternativlos: Was das Unwort des Jahres 2010 mit der Verkehrsführung in Überlingen zu tun hat, erklärt SÜDKURIER-Mitarbeiter Hanspeter Walter.

Alternativlos – dieses Attribut ist nur selten gerechtfertigt. Das haben wir gelernt. Deshalb hat es der Begriff schon im Jahr 2010 auch zum "Unwort des Jahres" gebracht. "Das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe", begründete die verleihende 'sprachkritische Aktion' damals ihre Entscheidung. Behauptungen dieser Art seien 2010 zu oft aufgestellt worden, ja sie drohten, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken. Inzwischen wurde dieses Wort in den USA sogar schon mehrfach widerlegt. Selbst zur Wahrheit und Wirklichkeit gibt es dort inzwischen Alternativen wie zur Materie die Antimaterie.

Auch auf der Straße scheint nur wenig alternativlos, wie in Überlingen derzeit an mehreren Stellen mit geänderter Verkehrsführung nur allzu gut zu beobachten ist. So kann wohl keiner sagen, er sei nicht ebenfalls am Anfang von der baustellenbedingten Einbahnregelung schon einmal überrascht worden und habe die beiden roten Verbotsschilder gewohnheitsbedingt übersehen. Doch inzwischen ist die Regelung nicht mehr ganz neu. Was viele Autofahrer nicht davon abhält, nach wie vor in Alternativen zu denken. Wer es an anderer Stelle kaum wagen würde, schlicht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung Gas zu geben, der nützt hier sogar die gesamte Fahrbahn und blickt von überrascht bis verwundert, wenn Gegenverkehr auftaucht.

An anderer Stelle sind Autofahrer noch erfinderischer, wenn es um den Nachweis von Alternativen geht. Wer korrekt vom Burgberg kommt oder die Abfahrt von der B 31 verlassen hat, der sieht oft den Rückstau vor der Baustelle in Richtung Abig-Kreisel vor sich. Warum also nicht zu gegebener Zeit links blinken, die beiden durchgezogenen Linien zur Gegenfahrbahn überqueren und den spitzen Winkel zum weniger stauträchtigen Kreisel an der Lippertsreuter Straße hinunter düsen. Wenn es beim ersten Fahrzeug klappt, findet es schnell zahlreiche Nachahmer. Eine bis zwei Minuten lassen sich hier mit etwas Glück durchaus einsparen. Zumindest solange nicht alle in Alternativen denken!