Meersburg Ausstellung "Irritationen  Illusionen" im Augustinum: "Ein endloses Schauen"

Die Überlinger Malerin Martina Fischer zeigt im Augustinum eine Auswahl ihrer Bilder. Die Wahrnehmung ist von Besucher zu Besucher anders.

"Irritationen – Illusionen" heißt die Werkschau der Überlinger Malerin Martina Fischer, in der sie derzeit im Meersbruger Augustinum eine Auswahl von Bildern zeigt, die in den vergangenen 15 Jahren entstanden. Der Titel ist Programm, macht Fischer bei der Vernissage im Gespräch mit Augustinum-Kulturreferentin Kirsten Franke klar: "Es geht mir darum, den Betrachter bewusst in die Irre zu führen. Ich möchte Sehgewohnheiten aufbrechen."

Tatsächlich stellen die fast dreidimensional wirkende Plastizität und die geheimnisvolle Leuchtkraft von Fischers Bildern die Wahrnehmung auf die Probe und manchmal vor Rätsel. So ist ein Besucher beim Anblick eines Gemäldes verwirrt, was nun Hintergrund, was Figur sei. Fischer freut sich darüber: "Man soll sich nicht so sicher sein. Für mich ist wichtig, dass sich Bilder mit dem Betrachter verändern können." Tatsächlich sähen die Menschen ganz unterschiedliche Dinge in ihren dynamischen Gemälden, die teils organische Strukturen, teils amorphe Figuren oder auch Labyrinthe als Sujets haben. So glaubten Ärzte oft, Synapsen oder Nervenstränge zu erkennen.

Bereits Fischers Technik, die sie selbst entwickelte, gibt Besuchern Rätsel auf. "Es ist 100 Prozent Malerei", betont Fischer, ganz klassisch "Öl auf Leinwand mit Pinsel, höchstens die Grundierung ist leicht gesprüht." Allerdings verwende sie die Ölfarbe sehr lasierend, was den Bildern ihre starke Transparenz gebe. Einen "ureigenen Stil" bestätigt Fischer begeistert Augustinum-Bewohnerin Urania Strimpel. Fischers faszinierende Bilder ermöglichten "ein endloses Schauen".

Als Inspirationsquellen nennt Fischer, die Malerei und Musikwissenschaften studierte, unter anderem Musik und Natur. Phasenweise sei sie etwa sehr stark von Blattstrukturen sowie Insekten angeregt worden. Diese gibt sie verfremdet wieder, denn "die Natur zu kopieren brauche ich heute als Künstler nicht mehr." Trotz ihrer ganz eigenen Art steht Fischer in einer langen Reihe von Malern, so habe sie etwa der Tenebrismus, die Helldunkelmalerei, die Caravaggio als Erster verwendete, beeinflusst.