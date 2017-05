Überlingen Außenbewirtung auf der Hofstatt soll ausgeweitet werden

Der Vorstoß kam vom "Goodways Coffee": Die Betreiber fragten bei der Stadt an, ob sie ihre Außenbewirtung auf der Hofstatt deutlich erweitern können. Bei der Stadt stießen sie damit auf offene Ohren. Durch eine erweiterte Außenbewirtung der ansässigen Gastronomiebetriebe könnte der Platz attraktiver werden – mehr Passanten, weniger Autos, die verbotenerweise hier parken. Auch die Betreiber des Gasthofs Engel hätten Interesse an einer erweiterten Bewirtungsfläche im Freien.

Überlingen – Die Hofstatt, der zentrale (Markt)Platz der Stadt, soll durch Menschen und weniger durch Autos belebt werden und Passanten zum Verweilen locken. Zugleich wäre dadurch eine bessere Vernetzung der Promenade als erste Adresse für Gäste mit der weiteren Altstadt möglich. Einstimmig beschloss der Ausschuss für Technik und Verkehr daher, ein neues Konzept mit einer erweiterten Außenbewirtung zu etablieren. Dadurch sollen allerdings die Wochenmärkte und andere Traditionsveranstaltungen auf der Hofstatt nicht beeinträchtigt werden.

Ausgangspunkt war die veränderte Situation nach der Schließung des ursprünglichen Cafés Brielmayer und der Eröffnung eines neuen Angebots auf der westlichen Seite im vergangenen Sommer. Insgesamt hat sich aus Sicht der Verwaltung die Aufenthaltsqualität auf der Hofstatt verschlechtert, immer häufiger werde dort verbotenerweise geparkt, wenn nicht gerade ein Markt stattfinde. Dieser unguten Situation könnte mit dem neuen Bewirtungskonzept entgegengesteuert werden, hatte Dagmar Schaupp vom Amt für Öffentliche Ordnung dem Ausschuss vorgetragen.

Vorausgegangen war den Überlegungen eine Anfrage des neuen "Goodways Coffee" mit dem Wunsch, die bislang recht eingeschränkte Außenbewirtung zum Platz hin deutlich erweitern zu können. Dem stand die Verwaltung aus den genannten Gründen positiv gegenüber und zeigte zugleich Optionen zur Erweiterung der Bewirtung der bestehenden Einrichtungen auf – wie für den Gasthof Engel und das Fischhaus Löwenzunft. Reglementiert sind hingegen die erforderlichen Aufstellflächen für die Feuerwehr.

Im Juli 2016 hatten Athir Jasso und Gérard Wollenschneider das "Goodways Coffee" eröffnet. Sie würden ihre bislang minimale Bewirtungsfläche vor dem Café gern erweitern. "Ich glaube, das ist auch toll für die Gäste, wenn sie mehr auf dem Platz sitzen können", erklärt Athir Jasso. Nicht nur die Atmosphäre von Italien oder Spanien hat Jasso dabei im Hinterkopf. "An der Markstätte in Konstanz ist das ja auch so", sagt er. Das mache so einen Platz einfach lebendiger. "Wir wollen mal mit sechs kleinen Tischchen für drei bis vier Personen beginnen und sehen, wie sich das entwickelt", betont der Überlinger, der in der Stadt auch seine gastronomische Ausbildung gemacht hat. Daher weiß er nur zu gut, dass Überlingen kein ganz einfaches Pflaster ist. Vor allem wenn man nicht direkt an der Promenade liegt. Umso mehr würden sich viele eine positive Belebung der Hofstatt auch außerhalb der Marktzeiten wünschen. Im Hinterkopf hatte die Stadtplanung zuletzt bei der Neugestaltung des Landungsplatzes eine wie auch immer geartete Verbindung vom Landungsplatz zur Hofstatt.

Das wäre ganz im Sinne von Gastronom Klaus-Dieter Besser, der mit Siegmund Balogh den Gasthof Engel betreibt. Bislang habe er von den Erwägungen zwar noch nichts gehört, "aber wir wären da sehr interessiert daran", betont Besser. Derzeit sei die Hofstatt ein "eingeschlafener Haufen", formuliert er salopp. "Da bewegt sich sehr wenig." Umso mehr wäre es auch dem "Engel" daran gelegen, etwas mehr Leben auf die Hofstatt zu bringen. "Natürlich rennen am Anfang alle an die Promenade", weiß Klaus-Dieter Besser. Gerade daher gelte es, auch die zweite Reihe stärker aufzuwerten.

Kritisch hinterfragt wurden die abendlichen Öffnungszeiten und die Lärmproblematik für die Anwohner. Das Amt für öffentliche Ordnung zeigt sich aber zuversichtlich, dass das Konzept anwohnerverträglich umgesetzt werden könnte. Zwei der aktuell einbezogenen Betriebe sind im Moment ohnehin Tageseinrichtungen, die im Moment nur bis 18 Uhr (Goodways) und 18.30 Uhr (Fischhaus) geöffnet haben.

Regelungen zur Außenbewirtung

Die Sperrzeitsatzung in Überlingen lässt nach Auskunft der Stadt eine Außenbewirtung der Gastronomie grundsätzlich bis 1 Uhr zu. Diese Regelung gelte jedoch vorbehaltlich des Paragrafen 23 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) im Zusammenspiel mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), wonach die von Anlagen ausgehenden Emissionen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten dürfen. Für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete beträgt der Richtwert entsprechend der TA Lärm an den "maßgeblichen Orten" beispielsweise tagsüber (6 bis 22 Uhr) 60 dB (A) und nachts (22 bzw. 23 Uhr bis 6 Uhr) 45 dB (A). Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.

Aus dem BImSchG und der TA Lärm ergebe sich per se generell keine zeitliche Beschränkung für eine Außenbewirtung bis 22 oder 23 Uhr. Die in der Nachtzeit geltenden Richtwerte müssten "im Regelfall aber eingehalten werden". Die Stadt Überlingen gehe davon aus, dass an den maßgeblichen Orten die Werte trotz der genehmigten Außenbewirtungen eingehalten werden.