Überlingen Ausschuss besteht auf Schwellen im Tempo-20-Bereich

Die Bremswirkung im Tempo-20-Bereich ist aus Sicht der Räte noch nicht ausreichend. Nur zehn Prozent der Autofahrer halten sich offenbar an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Statt Asphaltschwelle sind mehrere sogenannte "Berliner Kissen" aus Kunststoff vorgesehen.

Der Ausschuss für Technik und Verkehr will nicht ganz auf weitere Geschwindigkeitsbremsen in der Innenstadt verzichten. Die Position der Verwaltung, dass die Tempo-20-Beschränkung hier ausreiche, teilte das Gremium in der jüngsten Sitzung keineswegs. Wenn die bislang favorisierte Lösung mit dem Einbau von Asphaltschwellen technisch nicht oder nur sehr schwierig umsetzbar sei, wie Helmut Köberlein mit Verweis auf eine gemeinsame Verkehrsschau mit Vertretern der Polizei und des Amts für öffentliche Ordnung erläutert hatte, dann müsse man eben doch über Alternativen nachdenken. So forderte der Ausschuss die Verwaltung einstimmig auf, den Einbau von sogenannten "Berliner Kissen" an verschiedenen Standorten zu prüfen und in die Wege zu leiten. Dabei handelt es sich um Kunststoffschwellen in der Fahrbahnmitten, an denen Radler gut vorbeifahren können.

"Schade, dass in Überlingen nicht geht, was in anderen Städten geht", hatte Ralph Mittelmeier (FWV/ÜfA) das negative Ergebnis der Verkehrsschau kommentiert. Köberlein hatte auf die örtlichen Gegebenheiten an der Franziskanerstraße und die Vorgaben der Polizei für den Einbau hingewiesen. Überlingens Polizeichef Andreas Breuning wollte indessen zu der konkreten Situation kein Urteil abgeben, da er an der Verkehrsschau im Dezember vor Ort selbst nicht teilgenommen habe. Vergleiche mit anderen Städten wie Stuttgart oder Singen, die von verschiedenen Ratsmitgliedern gebracht wurden, wollte Breuning nicht als Maßstab nehmen.

"Die durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen zeigen keine großen Geschwindigkeitsübertretungen, sodass die Verkehrssicherheit an dieser Stelle nicht darunter leidet", war von der Verwaltung in der Sitzungsvorlage als weiteres Argument für den empfohlenen Verzicht auf Schwellen genannt worden. Doch auch diese Interpretation der jüngsten verdeckten Geschwindigkeitsmessung ohne Lichtsignal entpuppt sich bei genauerer Betrachtung des Gremiums als recht gewagt. Zwar blieben zwei Drittel der gemessenen Fahrzeuge in der Tempo-20-Zone unter 30 Stundenkilometer, was Markus Rößler zum Urteil von nur "geringfügigen Überschreitungen" führte. Auf der anderen Seite seien mehr als 90 Prozent "zu schnell gefahren", wie Udo Pursche (SPD) flugs aufsummierte. Das sei schon deshalb nicht akzeptabel, da der Verkehr in der Innenstadt durch die Beschränkung schließlich ausgedünnt werden solle.

"Wir hatten doch im November alle drei Varianten vorgestellt", rechtfertigte sich Helmut Köberlein gegen die Vorwürfe aus dem Gremium: "Sie haben uns dann den Auftrag gegeben, die Asphaltvariante zu prüfen und umzusetzen." Wenn diese Alternative nicht realistisch sei, habe das Ziel Vorrang, überhaupt eine Lösung zu finden, war sich die Ratsrunde einig. "Ich finde das ziemlich deprimierend", sagte Marga Lenski (LBU/Grüne): "Wir müssen doch etwas tun."

Am Tiefbau werde das nicht scheitern, versicherte Bürgermeister Matthias Längin: "Wenn wir eine klare Beschlusslage haben, ist das schnell umgesetzt." Da soll nun mit den Berliner Kissen nicht nur in der Franziskanerstraße, sondern auch in der Christoph- und Hafenstraße geschehen. Einen Versuch müssten diese Maßnahmen Wert sein, lautete der Tenor im Ausschuss.

Berliner Kissen

Ein Berliner Kissen besteht aus mehreren flachen, miteinander verbundenen festen Gummielementen, die quer über die Fahrbahn direkt auf den Asphalt geklebt werden. Zu den Bordsteinen hin bleibt ein ausreichender Abstand, damit Fahrradfahrer die Schwellen nicht überfahren müssen.

Autofahrer können einem Berliner Kissen aber nicht ausweichen. Sie müssen über die in der Regel 6,5 Zentimeter hohe Schwelle fahren und das geht nur mit relativ langsamer Geschwindigkeit. (hpw)