Überlingen Aus einem Trio wird ein Duo

Ein Musiker des Wupper-Trios fällt krankheitsbedingt aus. Das Programm wird kurzfristig umgestellt und kommt beim Publikum gut an.

Das angekündigte Wupper-Trio kam "nur" zu zweit in Überlingen an, wie es Kulturreferentin Olivia Schnepf vom Augustinum so nett verkündete. "Der Dritte ist verloren gegangen. Durch einen grippalen Infekt ausgefallen." Kurzfristig stellten Sayaka Schmuck, Klarinette, und Benyamin Nuss, Klavier, ihr Programm um. Sie präsentierten am späten Samstagnachmittag einen Querschnitt durch die Klarinetten-Literatur von Mozart bis Tango.

Nicht nur mit der Klarinette brillierte Sayaka Schmuck, die im festlichen Abendkleid auftrat, sondern sie führte auch leicht und gekonnt durch das Programm. Jede ihrer Darbietungen wurde kurz erläutert und stimmte die Zuhörer auf den kommenden Genuss ein. Neben Ave Maria von Schubert waren dies unter anderem das Menuett aus der kleinen Nachtmusik von Mozart und ein Konzertwalzer von Hansen. Ihr Begleiter, der herausragende Benyamin Nuss am Klavier, spielte zwei Solostücke. Zum einen "Your Decision – Deine Entscheidung", eine Eigenkomposition sowie "On Green Dolphin Street" von Bronislau Kaper. Dazwischen eingestreut wurde noch das Gedicht "Wünsche zum neuen Jahr" von Peter Rosegger. "Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Und viel mehr Blumen, solange es geht. Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät".

Sayaka Schmuck wurde in Bad Waldsee geboren. Sie studierte an den Musikhochschulen in Weimar, Hannover und Berlin und ist Preisträgerin verschiedenster Wettbewerbe. Seit September 2015 ist sie Klarinettistin in der NDR-Radiophilharmonie Hannover. Benyamin Nuss spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und bestand in Aachen seinen Masterabschluss Klavier mit Auszeichnung. Sein Debütalbum erschien 2010 und heißt "Benyamin Nuss plays Uematsu". Die zahlreich erschienenen Bewohner und Gäste lauschten andächtig und mit Genuss den Musikdarbietungen. Das Duo wurde zum Schluss mit einem großen Applaus bedacht und mit den Worten "es war sensationell" von Olivia Schnepf verabschiedet.